Comment faire si l’imprimante ne reconnaît pas la cartouche ?

Vous venez de terminer vos superbes faire-part pour la naissance du petit dernier, ou pour votre futur mariage ! Vous êtes coutumier de tout faire dans l’urgence, et évidemment le temps presse, car vos invités auront seulement quelques jours pour vous répondre. La réussite de votre petite fête, et la réservation du traiteur en dépendent. Vous finalisez donc votre document, et lancer votre impression test, avant d’enchaîner celle de la totalité des faire-part. Catastrophe, votre imprimante ne reconnaît pas les cartouches. Votre appareil ne veut rien savoir et refuse de vous imprimer votre faire-part ! Voici quelques conseils pour tenter de régler ce problème, c’est parti.

Raison n° 1 : une erreur de cartouche

Ce petit caprice de votre imprimante peut être causé par plusieurs facteurs que vous pourrez vérifier avant de déclarer votre machine hors d’usage. La première raison peut-être, tout simplement, une erreur de cartouche. C’est idiot, toutefois, cela ressemble aux piles vidées dans une télécommande, que l’on oublie de changer. Une imprimante fonctionne avec un certain type de cartouche, il suffit d’une lettre erronée ou d’un chiffre de trop sur le type pour que cela ne fonctionne pas. Bref, si vos cartouches ne sont pas compatibles, c’est normal que l’imprimante ne les reconnaisse pas. Normalement, si vous changez pour les bonnes cartouches, la magie devrait opérer, et votre faire-part s’imprimer.

Raison n° 2 : des contacts encrassés

Vous êtes, cette fois-ci, certains que vos cartouches sont compatibles avec votre machine ! Mais, il n’y a rien à faire, votre imprimante vous indique, malgré tout, un code erreur : cartouche non reconnue. Et, si les capteurs étaient encrassés, ou que vous aviez oublié de retirer les petites protections sur les cartouches ? Dans le premier cas, il faudra vous armer d’un chiffon doux (non pelucheux) et frotter doucement, l’emplacement dans lequel se glisse la cartouche. Dans le second cas, vous vous doutez bien, ôter les protections devraient résoudre le problème. Parfois, il suffit aussi d’éteindre votre imprimante, puis de la débrancher électriquement, de patienter quelques minutes, et de la rebrancher. Les imprimantes ont leurs raisons que la raison humaine ne connaît pas, et de temps en temps, il faut s’armer d’une patience d’ange pour parvenir à imprimer le moindre timbre-poste !

Raison n° 3 : la réinitialisation des cartouches

Toutes les imprimantes ne fonctionnent pas de la même manière, et ce n’est peut-être pas une information que l’on connaît. Certaines d’entre elles, nécessitent, une réinitialisation ou l’impression d’une page test dès le changement des cartouches. Vous devrez donc vous référer à la notice d’utilisation, ou au mode d’emploi en ligne pour tenter de résoudre son problème de non-reconnaissance des cartouches. Ces trois causes sont les plus souvent rencontrées, et normalement les quelques conseils que nous vous avons donnés, devraient vous rendre le sourire. Si malgré nos quelques astuce, vous n’arrivez toujours pas à imprimer vos documents, d’autres conseils utiles sont disponibles sur cette page, et probablement que votre solution s’y trouvera ?