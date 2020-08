Selpic P1 : l’imprimante la plus compacte au monde fait bonne impression sur Indiegogo

Imprimer n’importe où à n’importe quel moment est désormais possible grâce à Selpic INC. La société présente aujourd’hui le P1, un outil pratique qui se targue d’être « la plus petite imprimante au monde ». Rien que ça ! Avec son design minuscule, le P1 offre un rendu d’impressions intéressant sur plusieurs types de surface. Alors, comment ne pas succomber à tous ces avantages ?

En gros comme un stylo quoi ! Le Selpic P1 est petit (seulement 92 grammes), simple à utiliser et surtout léger et maniable. Son design s’apparente à un stylo, et le gadget se prend en main comme telle. Malgré cette taille, la mini-imprimante est capable d’imprimer sur diverses surfaces, à n’importe quel moment. Hé oui ! Pas que sur papier donc. Le mot d’ordre pour le P1 est : imprimer avec précision et rapidement. Bois, textile, cuir sont autant d’exemples sur lesquels cet appareil compact peut travailler.

Qui dit imprimante dit type d’impression aussi. Le Selpic P1 en a sous l’encre sur ce plan là. En effet, outre les traditionnels textes, ce bidule high-tech imprime aussi des codes-barres, des Qr Code, des logos, mais aussi des petits dessins. Et ce n’est pas tout, Selpic INC propose des cartouches propriétaires pour recharger le P1. La recharge se veut pratique et facile, même pour les non-initiés. À savoir également que le P1 propose un panel de 8 couleurs de cartouche selon les besoins. De quoi laisser libre imagination aux plus créatifs.

Crédit photo : Selpic

Ergonomique et puissante

Compacte, mais puissante, cette imprimante portable dispose de plusieurs fonctionnalités. Selpic INC vante notamment des possibilités d’impression dans tous les sens : de gauche à droite, de droite à gauche, à l’horizontale comme à la verticale. Plus intéressant encore, l’appareil n’a pas besoin d’être connecté à un Smartphone ou un ordinateur pour imprimer. Une commande vocale et un simple bouton suffisent à lancer l’impression.

Crédit photo : Selpic

Un gadget de qualité, mais aussi soucieux de l’environnement

Sur le plan plus technique, la mini-imprimante P1 fonctionne sur une base standard de 600×600 PPP (pour point par pouce), à l’aide de 300 buses. L’impression consomme seulement une buse de 0,002 pouce pour chaque espacement. Pour les néophytes, cela veut dire que le potentiel d’impression de lignes du P1 est quasi-illimité. De quoi ravir les professionnels qui sont souvent en déplacement. D’autant plus que l’imprimante peut tenir dans une poche, un sac ou un porte-document.

Le P1 est peut-être innovant, mais c’est également un gadget soucieux de l’environnement. Les cartouches et son physique sont confectionnés en aluminium et avec du plastique parfaitement recyclables. Tout cela sans parler de son design que l’on sait déjà compact, et de son emballage léger. Ce sont des choix qui respectent de toute part l’écologie.

Une bonne impression sur Indiegogo

A l’heure ou nous écrivons ces lignes, il reste encore 14 jours pour participer à la campagne de financement sur Indiegogo. La « cagnotte » est actuellement de 80 000€ pour un objectif initial de seulement 17 000€. La première contrepartie vous permet d’obtenir la mini imprimante à 50% de son prix définitif soit 99$ au lieu de 199$…