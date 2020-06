myFirst 3dPen Dolphin, un stylo pour enfant qui permet de dessiner en 3D

En ces temps de confinement, c’est l’occasion pour les parents d’encourager leurs enfants à développer leur créativité. Surtout que ce ne sont pas les outils et accessoires à cet effet qui manquent ! On peut par exemple citer les stylos 3D, comme le « myFirst 3dPen Dolphin », qui permettent aux tout-petits de « dessiner » des croquis et modèles en trois dimensions.

Un stylo qui donne vie aux dessins : Comme son nom l’indique, le myFirst 3dPen Dolphin est un joli stylo 3D en forme de dauphin. Il s’agit d’une mini-imprimante 3D qui fonctionne à peu près comme un pistolet à colle : sauf qu’au lieu de cracher de la colle, la pointe du stylo crache une espèce de résine plastique qui permet de dessiner en 3D.

La résine présente la particularité de se refroidir et se solidifier très rapidement après son extrusion. Pratique, le stylo permet ainsi de donner instantanément vie aux dessins 3D qui deviennent alors immédiatement des petits jouets prêts à l’emploi.

L’utilisation du myFirst 3dPen Dolphin est vraiment très simple et amusante : les enfants n’ont juste qu’à cliquer une fois sur le gros bouton situé sur la tête du dauphin pour démarrer ou bien arrêter le flux de résine. Sinon, les utilisateurs du stylo peuvent également retirer les excès de filaments de résine en cliquant deux fois sur le même bouton.

Idéal pour stimuler la créativité

Le stylo myFirst 3dPen Dolphin a tout de l’accessoire idéal pour stimuler l’imagination et la créativité chez les enfants de 4 ans et plus. Il leur permet en effet d’imaginer et fabriquer eux-mêmes des petites figurines ludiques et colorées, ce qui en plus d’être amusant, est vraiment gratifiant. Maisons, fleurs, animaux… le stylo ne pose aucune limite, au contraire !

Crédit photo : Oaxis

Le stylo se recharge facilement avec des filaments de résine qui sont disponibles en huit coloris. C’est un accessoire sans fil qui fonctionne grâce à une batterie rechargeable via USB. Il se démonte très facilement pour un nettoyage vraiment simple et pratique.

Un accessoire sûr et sans danger pour les petits

Le myFirst 3dPen Dolphin ne présente aucun risque pour ses petits utilisateurs : d’abord parce que le stylo est fabriqué avec des matériaux sûrs et qui ne sont pas nocifs au toucher. De même pour la résine qui est fabriquée à partir d’un polyester biodégradable et non toxique.

La sécurité d’utilisation est également au rendez-vous, car les filaments n’ont pas besoin d’une température extrême pour se ramollir. À aucun moment, le stylo ne risque pas de chauffer dans la main et brûler son utilisateur. Les parents n’ont donc aucun souci à se faire, car leurs enfants ne risquent absolument rien avec le stylo myFirst 3dPen Dolphin ! Pour ceux qui ont envie d’en avoir un, le stylo coûte dans les 50 dollars.

