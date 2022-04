Pluie de sable : comment nettoyer sa terrasse facilement et simplement ?

Cette année, nous aurons eu droit, pour le moment, à deux passages de sable du Sahara sur la France… Un vent chaud qui remonte de l’Afrique, gorgé de sable rouge orangé… Ce vent nous offre des couleurs de ciel magnifiques mais il laisse aussi quelques traces un peu partout sur son passage. Disons qu’une fois la tempête passée, on sait d’un simple regard, si une voiture est passée au lavage ou pas… Et pour vos terrasses, c’est un peu moins visible de tous, mais avouez que vos dalles ou vos carrelages ont pris un ton poussiéreux pas vraiment accueillant… Dalle, salon de jardin, barbecue, on pourrait croire que vous avez décidé d’uniformiser le tout en orange sable… Mais comment vous débarrasser de cette vilaine poussière orange ? Voici quelques conseils naturels pour venir à bout de la poussière récalcitrante !

Méthode numéro 1 : l’eau claire et le nettoyeur haute pression

Quelque soit la méthode choisie, il faudra généralement posséder un nettoyeur haute pression… Le nettoyage est évidemment possible avec un balai pont, mais il faudra transpirer un peu plus que prévu. Le nettoyeur haute pression permet d’utiliser l’eau claire, sans aucun ajout de produit chimique pour nettoyer votre terrasse… Le simple fait d’utiliser une haute pression sur votre sol va nettoyer vos dalles ou carrelages… Attention aux terrasses en bois avec le nettoyeur haute pression, il pourrait l’abîmer…. Idem pour le salon de jardin, la pression est parfois trop forte pour que le fauteuil en bambou résiste !

Méthode numéro 2 : le savon noir ou le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude !

En diluant du savon noir dans de l’eau très chaude, vous obtiendrez un mélange efficace pour le plupart des terrasses. Il suffit de frotter avec une brosse dure sur le carrelage, plus douce sur le bois, pour venir à bout de la poussière. Les terrasses ou meubles en teck ou bois exotiques ne supporteront pas la haute pression, il faudra donc les nettoyer « en douceur » ! Le vinaigre blanc, quant à lui, se réserve plutôt aux terrasses carrelées, il est trop acide pour le bois.

Voici le mélange à réaliser pour une terrasse en bois :

4 cuillérées à soupe de savon noir (en paillettes de préférence) pour 10 litres d’eau tiède.

Avec un balai brosse, frottez votre bois, dans le sens des rainures de votre terrasse et laissez agir 15 minutes. Rincer ensuite avec une serpillière ou un balai espagnol à l’eau chaude et claire. Vous pouvez également ajouter une tasse de bicarbonate de soude dans votre mélange… Puis frotter, il n’y a pas d’autres alternatives !

Méthode 3 : faire appel à un professionnel !

Si vous avez épuisé toutes les ressources naturelles, mais que la couche de poussière persiste à revenir, mieux vaut peut-être faire appel à un professionnel. Qui plus est, si vous devez acheter un nettoyeur haute pression suffisamment puissant pour décoller la poussière, des produits de nettoyage parfois couteux, mieux vaut faire un tour sur le site https://www.entreprisenettoyage.pro afin de trouver un professionnel qui saura, à coup sûr donner un coup de propre à votre terrasse… Une fois les travaux terminés, vous n’aurez plus qu’à vous installer pour déguster un café au soleil !