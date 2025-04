Quand piéger les reines frelons asiatiques ?

En effectuant ma première tonte, le weekend dernier, j’ai aperçu une bestiole qui ne m’inspire pas réellement confiance. Un frelon asiatique, probablement une reine, rôdait autour de l’abri de jardin, probablement à la recherche d’un spot sympa pour fonder son nid primaire… Agir vite avant qu’elle ne débute la construction du nid, voilà mon objectif, car les frelons asiatiques sont classés nuisibles depuis 2012, et je n’ai aucun remords à les piéger ! Cette année, je fais confiance au piège à guêpes et frelons BSI, vendu 11,99 €* au lieu de 13,90 €, pour protéger les abeilles et accessoirement mes chiens de piqûres probables. Oui, mes chiens se prennent souvent pour des chasseurs, essayant de chopper au vol, ces satanées bestioles. Et, ce petit outil translucide jaune, tout simple en apparence, s’avère être une vraie sentinelle anti-invasion… sans effort, sans bruit et sans produits toxiques à pulvériser dans tous les sens. Et, avec le retour des beaux jours et des températures au-dessus de 15 °C, le moment est idéal pour piéger les reines frelons asiatiques, qui commencent à sortir de leur cachette pour fonder leur royaume. Présentation.

Un piège discret… mais redoutable

Le BSI ne paie pas de mine à première vue. Avec ses dimensions modestes (à peine 20 cm de haut), sa silhouette translucide et sa petite touche de jaune, il se fond facilement dans le décor. Mais, une fois suspendu à un arbre ou posé près du potager, il fait le job avec une efficacité redoutable. L’installation ? Ultra simple. Vous versez l’appât à l’intérieur (je vous parle de la recette maison dans un instant), vous refermez, vous suspendez, et… c’est tout. Pas de branchement électrique, pas de batterie à recharger, pas de technologie compliquée à comprendre. En plus, c’est un produit qui dure. Le plastique est solide, conçu pour résister aux intempéries, aux UV, et même aux maladresses. Et, comme il est réutilisable, on peut le ressortir chaque printemps sans racheter tout le matériel à chaque fois. Un bon point pour le portefeuille… et pour la planète.

L’art d’attirer… sans nuire aux abeilles

Le point le plus important avec ce genre de piège, c’est le choix de l’appât. Car oui, on veut cibler les frelons asiatiques, pas nos précieuses abeilles. Et, bonne nouvelle : il existe une recette maison super efficace, testée et approuvée par des apiculteurs amateurs et des jardiniers aguerris.

Voici le mélange idéal :

1/3 de sirop de cassis, pour attirer les frelons asiatiques (ils en raffolent),

1/3 de vin blanc, qui repousse les abeilles (grâce à l’odeur),

1/3 de bière, pour l’arôme irrésistible de levure (ainsi que pour piéger quelques mouches au passage…).

Une fois ce cocktail versé dans le piège BSI, laissez faire la nature. Les reines frelons en quête d’un coin sympa pour démarrer leur colonie seront attirées, capturées.

Un petit prix pour une grande tranquillité

En piégeant les reines au printemps, on évite des dizaines, voire des centaines de frelons plus tard dans la saison. C’est un geste malin, économique et efficace, à la portée de tous. Il suffit d’un arbre, d’un fil ou d’un crochet, et le tour est joué. Et, si vous êtes du genre prévoyant, rien ne vous empêche d’en acheter deux ou trois pour couvrir différentes zones du jardin. Alors, êtes-vous prêt à piéger les reines avant qu’elles ne fondent leur empire ? Le BSI Piège à guêpes et frelons, proposé actuellement à 11,99 €* au lieu de 13,90 €, est peut-être votre meilleur allié de saison. Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type de piège ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

BSI Piège à Guêpes et Frelons - Professionnel -, Translucide / Jaune POLYVALENCE : En plus de cibler les frelons asiatiques, ce piège est également efficace pour lutter contre les guêpes et frelons, offrant une solution complète et polyvalente pour contrôler les... PromoMeilleure Vente n° 1

*Le prix a été relevé le 29 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.