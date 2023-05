« 2 000 km avec seulement 1 kg d’hydrogène », l’invention de la voiture à hydrogène « la plus efficace au monde »

Face au phénomène de réchauffement climatique, nous devons à tout prix changer nos habitudes énergétiques. Le transport étant l’un des domaines qui émettent le plus de gaz à effet de serre, il est tout à fait normal qu’il reçoive une attention particulière de la part des chercheurs et constructeurs. Aux Pays-Bas, par exemple, des étudiants de l’Université de technologie de Delft ont créé ce qu’ils considèrent comme la voiture à hydrogène la plus efficace jamais conçue. Baptisé ERXII, le véhicule devrait avoir une autonomie de plusieurs milliers de kilomètres avec seulement 1 000 g d’hydrogène.

Un nouveau record en vue

Il faut savoir que ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’une voiture verte dotée d’une telle endurance. L’année dernière, une Renault Zoe alimentée par une pile à combustible au méthanol a pu parcourir 2 056 km avec un seul plein de carburant. Il est évident que l’équipe Eco-Runner veuille battre ce record. Avec leur véhicule à hydrogène en fibre de carbone, les étudiants de l’université de Delft estiment pouvoir faire mieux. Pour prouver cela, l’ERXII fera l’objet d’un test dans le cadre de l’évènement Eco-Marathon de Shell qui aura lieu en France en juin prochain.

Un accent sur l’efficacité et la fiabilité

Il faut savoir que d’autres groupes venant des quatre coins de l’Europe participeront à cet évènement. De plus, ils s’affronteront pour le titre du meilleur véhicule à hydrogène en termes d’autonomie. L’ERXII pèse à peine 80 kg. Son design a été pensé pour être le plus aérodynamique possible. D’ailleurs, l’équipe néerlandaise n’en est pas à ses débuts en matière de conception de voiture à hydrogène.

Mais elle estime que ce nouveau projet est plus abouti que les précédents. « L’efficacité et la fiabilité sont au cœur du projet de cette année », a déclaré Julian de Klerk, responsable de l’équipe. « Alors que le concept précédent s’est avéré efficace, cette année, nous avons visé une fiabilité améliorée pour le record que nous essayons d’établir. Et bien, c’est assez novateur. »

Des milliers de kilomètres en quelques jours

Pour son périple prévu en juin, la voiture à hydrogène conçue aux Pays-Bas roulera à une vitesse constante de 45 km/h. Ce qui devrait lui permettre de franchir la distance nécessaire pour battre le record actuel — qui est de 2 056 km — en trois jours. L’équipe néerlandaise s’attend à ce que sa création devienne une source d’inspiration pour les acteurs du monde de l’automobile. D’après elle, l’ERXII est la base d’une vision d’un avenir où « toutes les voitures sont plus petites, plus légères et aérodynamiques ». ecorunner.nl