Autoliv veut intégrer des airbags sur les trottinettes électriques

La multiplication du nombre de véhicules électriques et notamment les trottinettes multiplie aussi les risques d’accidents. Autoliv, l’un des leaders de l’airbag automobile s’attèle désormais à en fabriquer pour les pilotes de trottinettes électriques. Autoliv, c’est plus de 155 millions d’airbags l’année dernière…

A l’avant du véhicule, sur le tableau de bords sur les côtés, entre les sièges ou sous le toit, Autoliv est l’un des maîtres en la matière. Ce sont eux qui équipent également la Volvo V40 d’un airbag extérieur depuis 2012… Airbag extérieur qui sert à protéger les piétons et cyclistes en cas d’accidents.

L’airbag trottinette d’Autoliv se déploie du haut du guidon, vers l’extérieur, avant l’impact. Dès l’onde de choc perçue, l’airbag vient former un matelas qui protège le conducteur des surfaces dures qu’il pourrait heurter. Après un crash test de la société suédoise, ils affirment que l’airbag permettra de réduire les blessures à la poitrine et à la tête. Donc, de préserver les organes vitaux.

Mais Autoliv veut aller plus loin encore en équipant les autres systèmes émergents de «micromobilité» afin d’amortir également le choc au sol. Il y a une réelle nécessité à renforcer la sécurité des conducteurs . Les trottinettes électriques en libre service sont de plus en plus présentes en ville et les équipements de sécurité ne sont pas toujours portés.

Les trottinettes électriques en ligne de mire des autorités

Aux Etats-Unis, on dénombre 1500 blessures et 4 décès liés au manque de sécurité des scooters. Le non-port du casque fait augmenter considérablement ces chiffres. Les problèmes de sécurité sont devenus si importants que le géant UBER ne propose plus de trottinettes électriques en partage dans la ville de San Diego.

La société Autoliv affirme travailler avec de nombreux constructeurs afin que les airbags équipent les dispositifs en série. Comme c’est désormais le cas sur tous les véhicules neufs. En attendant il existe des gilets airbags normalement destinés aux motards qui pourraient vous sauver la vie.