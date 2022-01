Cette voiture électrique change de couleur instantanément et c’est loin d’être inutile !

Lorsque nous décidons d’acheter une voiture, nous savons généralement quel modèle nous voulons. Mais pour ce qui est de la couleur, c’est parfois plus compliqué que prévu… Blanche, noire, rouge, grise ou encore bleue ? Nous ne savons pas laquelle choisir ! Et si notre voiture pouvait changer de couleur ? C’est notamment le tout dernier projet de la marque allemande BMW. En effet, le constructeur automobile vient de dévoiler le BMW iX 100% électrique et sa carrosserie capable de changer de couleur grâce à un covering, et à une technologie bien connue chez les liseuses électroniques.

Une voiture capable de changer de couleur

Bien que cela puisse paraître impossible, le constructeur automobile BMW l’a fait ! Sa toute dernière invention a notamment été présentée au CES de Las Vegas qui a ouvert ses portes au public ce mercredi 5 janvier 2022. C’est lors de cette occasion que BMW a dévoilé son nouveau SUV plus que bluffant. Ce qui fait la particularité du BMW iX 100% électrique est sa carrosserie capable de changer de couleur. Plus besoin d’hésiter entre une voiture blanche ou noire puisque celle-ci fait les deux ! Effectivement, le constructeur allemand a réalisé une démonstration de son tout nouveau SUV. D’abord à l’arrêt, la carrosserie de celui-ci est passé d’une teinte claire à une teinte sombre en un éclair. Et ce changement de couleur est également possible lorsque la voiture est en mouvement. Cependant, il reste une part de mystère puisque la trappe à carburant, elle, ne change pas de couleur…

Mais comment ce changement de couleur est-il possible ?

Cette étonnante carrosserie fut développée par la marque allemande en collaboration avec E Ink, spécialiste de la technologie appelée «coloration électrophorétique»; cette technique est notamment utilisée pour les liseuses électroniques. La carrosserie du SUV s’est entièrement recouverte d’un covering contenant des millions de microcapsules d’une épaisseur équivalente à celle d’un cheveu humain. Celles-ci contiennent des pigments blancs chargés négativement ainsi que des pigments noirs chargés positivement. En fonction du réglage désiré par l’automobiliste, un champ électrique se propage tout le long de la carrosserie et fait varier la couleur des microcapsules.

La difficulté de ce processus résidait dans le fait que les microcapsules devaient impérativement épouser les formes de la carrosserie. Après impression de ces microcapsules chargées d’encre électronique, celles-ci ont directement été appliquées sur la carrosserie à la main. Afin de garantir une reproduction uniforme et parfaite des couleurs, l’ensemble de la carrosserie a été chauffée et scellée. Une connexion de l’alimentation qui stimulera le champ électrique a également été réalisée sur l’ensemble de la voiture.

Quelles sont les applications dans la vie de tous les jours ?

Cependant, plein de facteurs restent encore inconnus, tels que les réparations en cas de choc ou encore le coût de cette technologie. Néanmoins, posséder une voiture capable de changer de couleur offre bien des avantages. Le premier est d’avoir une voiture totalement personnalisable avec un panel de couleurs qui sera développé à l’avenir. Elle donne l’occasion au propriétaire de la voiture de s’exprimer par la couleur choisie et même d’envoyer des messages aux autres conducteurs. De plus, le BMW iX est personnalisable à l’infini. Chaque jour, vous pouvez changer de couleur en fonction de vos envies. Au-delà du côté esthétique, la technologie dont est recouverte la carrosserie du SUV peut également permettre la gestion de la température à l’intérieur du véhicule: le noir absorbe la chaleur tandis que le blanc la réfléchie.