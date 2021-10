Comment préparer votre moto pour l’entraînement sur circuit ?

Première checklist

Vous avez décidé de franchir le pas et de vous engager dans un petit tour de circuit au guidon de votre moto ? Vous attendez avec impatience le moment où plus aucun radar ne pourra se mettre sur votre route ? Ce moment où vous pourrez vous pencher comme les pros sur les courbes du circuit Carole ou d’ailleurs ? Cependant, avant de faire vrombir votre cylindrée, il va falloir penser à la préparer elle aussi. Une course ou un roulage sur circuit ne se fait pas sur un coup de tête. Le pilote doit en effet être parfaitement équipé, tout comme sa monture. Alors, comment préparer correctement votre moto pour rouler sur circuit ?

Avant toute chose, vous devez vérifier l’état général de votre moto. Il ne s’agit pas d’arriver sur un circuit avec des pneus lisses, un câble d’embrayage en fin de vie ou une fuite d’huile moteur. Non seulement cela pourrait être dangereux, mais cela mettrait également fin rapidement à votre rêve de dompter l’asphalte. Les éléments essentiels à vérifier sont donc :

la batterie qui doit être en parfait état de marche et suffisamment puissante,

la chaîne à laquelle il faudra ajouter un peu de graisse et vérifier sa tension,

les plaquettes de frein, il faudra éviter qu’elles soient à la limite de la ferraille et vérifier également le niveau du liquide de frein,

faire vos niveaux : huile moteur, liquide de refroidissement, etc.,

effectuer une petite vidange de sécurité si la dernière date d’il y a quelque temps maintenant,

resserrage indispensable de toutes les vis (étriers, carénages).

Les investissements essentiels pour la piste

Si la moto est une passion, elle peut également entraîner quelques dépenses supplémentaires sur circuit. Cependant, si votre budget vous le permet, elles sont évidemment un gage de sécurité pour vous. En vous rendant chez S2 Concept, vous pourrez trouver tous les accessoires de sécurité ou d’embellissement pour votre arrivée sur le circuit… Or, voici les pièces à privilégier pour réussir votre course :

Les pneus sont l’un des éléments les plus importants sur piste. Ils vous garantiront une sécurité optimale en vous évitant gadins et glissades. Investir dans des pneus slick n’est peut-être pas nécessaire, si vous optez pour de bons pneus comme des Michelin Pilot Power, Bridgestone S21 ou Dunlop Sportsmart. Choisissez de préférence des pneus dits sportifs adaptés à votre véhicule et homologués.

sont l’un des éléments les plus importants sur piste. Ils vous garantiront une sécurité optimale en vous évitant gadins et glissades. Investir dans des pneus slick n’est peut-être pas nécessaire, si vous optez pour de bons pneus comme des Michelin Pilot Power, Bridgestone S21 ou Dunlop Sportsmart. Choisissez de préférence des pneus dits sportifs adaptés à votre véhicule et homologués. Les freins sont l’autre élément essentiel à ne négliger sous aucun prétexte. La plupart des motos sont équipées d’un freinage insuffisant pour la piste. Il faudra choisir ce que l’on appelle un « kit racing ». Ces kits sont en fait toutes les pièces du freinage (étriers, câble, durite en tressage métallisée (type aviation)… Ajoutons à cela des étriers de frein en parfait état, sans voilage ni ondulations et des plaquettes plus tendres que celles d’origine.

Un petit point sur les pneus et le pot d’échappement

Ce sont peut-être les éléments primordiaux pour une virée sur un circuit réussie. Vos pneus doivent être en parfait état et contrairement aux idées reçues, finir de vieux pneus sur une piste est une très mauvaise option. Ne montez pas non plus des pneus usagés ou réchappés pour faire de la piste, vous vous mettriez en danger. Si vous voulez pouvoir profiter de votre moment sur piste, il faudra que votre moto soit parfaitement préparée. Elle sera évidemment bien plus sollicitée sur route… En voulant faire quelques économies avec des pneus usagés, cela pourrait vous revenir bien plus cher en réparation, voire vous coûter la vie.

Quant au pot d’échappement, il devra absolument être homologué. La plupart des circuits imposent désormais des limitations sonores pour éviter les désagréments aux riverains… En général les décibels autorisés tournent autour de 100 dB (4500 tours pour 1000 cm3 / 7000 tours pour 600 cm3). Pour connaître le nombre de décibels émis, il faudra vous référer aux données du constructeur. Attention si vous dépassez les décibels autorisés, vous ne pourrez pas rouler et vous perdrez vos frais d’inscription au circuit.

Les protections pour la moto

Là encore, tout dépendra de votre budget. Si celui-ci vous le permet, investir dans un kit carénage complet peut être la meilleure option. Si, vous n’avez pas les moyens d’investir dans un carénage, vous pouvez toujours mettre des top blocks (tampons de protection) pour protéger le cadre et le moteur en cas de glissage imprévu… Pensez également à protéger votre carter avec des protections en carbone ou kevlar, vous éviterez de percer vos carters moteur ou embrayage… En d’autres termes, cela vous évitera la casse moteur et l’huile partout sur la piste. Ces protections se collent par-dessus les carters avec de la colle à pare-brise ou silicone. Des colles qui résistent aux très hautes températures.

Vous pouvez également choisir des protections de cadre en carbone ou kevlar à coller sur votre moto ou des carénages en polyester que vous pourrez monter pour vos passages sur circuit et garder précieusement dans un coin de votre garage. Ils sont beaucoup plus légers que ceux en plastique, mais également un peu plus chers. Une petite astuce avec les carénages en polyester ? Ils se réparent beaucoup plus facilement que ceux en plastique qui cassent… Pour cacher une petite « blessure », on peut coller un sticker personnalisé, ou une jolie peinture chromée. Bien sûr, équiper sa moto est important, mais n’oubliez pas le casque intégral en parfait état, les gants, les bottes, le blouson adéquat. On ne fait pas de la moto en tong et en t-shirt.

Et pourquoi pas un peu de déco ?

Il existe de nombreuses manières de personnaliser votre deux-roues. Offrez-vous le luxe d’un complet avec carénage, selle, cadre, boucle arrière et réservoir. Ce n’est peut-être que de la décoration, mais si vous voulez vraiment aller au bout de votre rêve, vous aurez fière allure sur votre véhicule customisé. Vous pouvez également coller votre numéro fétiche sur les flancs de votre moto.

Comment assurer votre moto pour le circuit ?

Comme tout véhicule, votre moto doit être au minimum assuré au tiers, vous devez donc pouvoir justifier d’une garantie Responsabilité civile. Vous devez obligatoirement souscrire une assurance moto pour les dommages corporels ou matériels que vous êtes susceptible de causer à des tiers. Attention c’est une option, mais elle s’avère indispensable : la Garantie Conducteur couvre le « pilote » et les dommages corporels qui pourraient découler d’un accident. C’est une option dans la plupart des contrats d’assurance, mais il faut absolument la posséder.

Enfin si votre moto est homologuée sur route, votre assurance au tiers suffira. En revanche, si vous roulez sur une moto pour circuit et donc non homologuée sur route, il faudra souscrire une assurance spéciale. Si votre contrat d’assurance ne couvre pas la pratique sur circuit, il faudra donc souscrire un contrat spécifique, même pour une seule journée de pilotage.

Vous savez désormais tout sur la manière de préparer votre moto pour un circuit. Cela ne doit pas vous empêcher de rester prudent et de respecter ceux, qui comme vous, seront là pour s’amuser et peut-être se mesurer à votre monture. Toujours avec fair-play, une évidence dans le monde des motards. Vous l’aurez compris, avant de commencer votre entraînement sur circuit, vous devez veiller à bien vérifier les éléments essentiels de votre moto. Le but étant de conduire en toute sécurité.