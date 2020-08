Des motos électriques Royal Enfield bientôt disponibles sur le marché

Excellente nouvelle donc pour les fans de Royal Enfield, le constructeur veut aussi se faire un nom dans le domaine des motos électriques. Comme la majorité des fabricants, celui-ci souhaite migrer vers la mobilité « zéro émission » et se mettre en conformité avec la norme BSVI.

Actuellement, son équipe se penche déjà sur le ou les segments sur lequel la société compte commencer sa conquête. Il est donc fort probable qu’elle ne se contente plus de sa place de leader en matière de moyenne cylindré en s’étendant vers d’autres catégories. Vu la timidité ou l’absence de concurrence, elle peut encore s’appuyer sur l’effet « premier venu ».

Le peu d’informations sur les motos électriques de Royal Enfield

La compagnie Royal Enfield proposera sans doute dans peu de temps des modèles de motos qui concurrenceront directement la Harley-Davidson LiveWire. Toutefois, elle n’a pas fourni d’informations précises sur la date de commercialisation ou d’éventuelles productions à grande échelle.

L’évolution du marché et la mise en vigueur de nouvelles normes de fabrication l’obligent cependant à accélérer l’électrisation de ses deux roues. D’ailleurs, la réglementation antipollution « Bharat Stage 6 » contraint déjà l’entreprise indienne à modifier certains de ses modèles, comme pour le cas du carburateur de la 350 UCE.

Récemment, l’entreprise anglaise Electric Classic Cars s’est amusée à convertir le moteur d’une Bullet Royal Enfield en électrique. Résultat, elle obtient le « Photon », avec une puissance de 16 chevaux et une vitesse de pointe de 112 km/h. Ce travail fut réalisé avec une telle qualité que même le constructeur d’origine lui-même semble vouloir s’en inspirer. En tout cas, cette Classic 350 modifiée donne déjà un aperçu des prochains bolides électriques Royal Enfield.

La mobilité électrique prise au sérieux

Dans tous les cas, Royal Enfield a d’ores et déjà démarré le train du changement en procédant à des tests et des études. La réalisation de ses projets dépend toutefois de plusieurs facteurs. Son PDG, Vinod K. Dasari, assure cependant que le passage à la motorisation électrique de plusieurs de ses segments relève juste d’une question de temps.

Puisque la firme indienne consacrera donc une bonne partie de ses moyens aux e-motos, elle arrêtera du coup de produire certains de ses mythiques modèles, comme la Bullet 500. Pour le moment, on les retrouvera toujours auprès des concessionnaires. En outre, l’ère de l’Interceptor 650 et de la Continentale GT 650 commence à peine. Cela explique pourquoi la société prend tout son temps, d’autant plus qu’il lui faudra opérer des changements internes et en profondeur pour évoluer, tout en restant fidèle à son image de marque.