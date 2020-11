e-Vino : Yamaha dévoile un scooter électrique « rétro » qui ressemble à une Vespa

Avec l’e-Vino, Yamaha cherche apparemment à renforcer sa position dans le domaine de la mobilité urbaine verte. Cependant, le scooter électrique a une puissance et une autonomie faibles qu’il pourrait avoir du mal à séduire les fins connaisseurs.

Comme la plupart de ses pairs, Yamaha commence à s’intéresser au marché des deux-roues électriques. Force est cependant de constater que la firme japonaise a un retard considérable dans ce domaine par rapport à des jeunes pépites telles que 2TWENTY, Easy-Watts ou encore Eccity. Quoi qu’il en soit, elle semble désormais plus que prête à se faire une place dans cet univers en pleine expansion. Preuve en est, le constructeur nippon vient d’officialiser l’e-Vino.

Un scooter électrique avec un air de Vespa

Comme son l’indique, l’e-Vino est une version électrique du Yamaha Vino qui lui-même est inspiré de la mythique Vespa. L’engin est donc parfait pour ceux qui désirent rouler de façon écologique tout en accordant une certaine importance à la nostalgie. Cependant, si vous avez besoin d’un scooter électrique pour faire des dizaines de kilomètres par jour, vous feriez mieux de chercher ailleurs. Doté d’une batterie d’une capacité de 500 Wh, l’e-Vino n’offre que 29 km d’autonomie avec une seule charge complète.

On peut toutefois ajouter une deuxième batterie, portant l’autonomie à 58 km. À noter que cette performance est obtenue avec une vitesse maximale de 30 km/h et une charge de 55 kg. Autant dire que l’e-Vino présentera une endurance moins élevée en conditions réelles. Quoi qu’il en soit, le fait que la batterie soit amovible facilitera un peu les choses dans la mesure où on pourra la charger à l’école ou au bureau après avoir fait le trajet de la maison.

Crédit photo : Yamaha

Un moteur électrique de 580 W

Côté motorisation, l’e-Vino arbore un groupe motopropulseur délivrant une puissance nominale de 580 W (1200 W en crête). Comme le souligne electrek.co, c’est inférieur à celle de certains vélos électriques du marché. Il existe cependant un mode qui permet de booster la puissance pendant 30 secondes. Une option qui devrait faire ses preuves lors d’une montée abrupte.

Avec son poids à vide de 68 kg (74 kg avec la batterie à bord), le nouveau scooter électrique de Yamaha possède une vitesse maximale de 44 km/h. Il est déjà disponible en vente au Japon au prix de 2 280 dollars. Une commercialisation dans d’autres pays est forcément prévue étant donné que le Yamaha e-Vino vient d’obtenir sa certification européenne. Reste à savoir si le produit sera en mesure de séduire les clients européens en raison de ses performances limitées.

Crédit photo : Yamaha