Voiture électrique : des batteries de 800 km d’autonomie en deux sessions de recharge de 10 minutes seulement

SK Innovation fait partie des entreprises qui ont exposé leurs nouveautés durant l’InterBattery 2020. L’évènement s’est tenu à Séoul, en Corée du Sud, du mercredi 21 au vendredi 23 octobre dernier. Comme les autres exposants, la société ne s’y est pas rendue les mains vides. Le salon aura été l’occasion pour en apprendre sur ses projets et ses ambitions. Dans un billet de blog, SK Innovation affirme ainsi avoir annoncé lors de ce grand rendez-vous des spécialistes des batteries rechargeables les orientations de ses cellules de nouvelle génération.

Plus qu’un fabricant de batteries

Certes, SK Innovation occupe déjà la cinquième place du classement mondial des producteurs de batteries sur les sept premiers mois de l’année en cours, mais cela ne l’empêche pas de viser encore plus loin. L’entreprise a laissé entendre lors du salon par le biais de son président, Jee Dong-seob, son ambition de devenir une référence sur le marché des batteries de voiture électrique. Elle ambitionne notamment d’aller au-delà du simple fait d’être considéré comme un fabricant de batteries. Autrement dit, SK Innovation veut devenir leader mondial dans son domaine.

Pour atteindre cet objectif, un accent sera mis sur la sécurité, la vitesse de charge et l’autonomie. L’aspect sécuritaire se focalisera notamment sur le renforcement des mesures visant à prévenir les incendies. Concernant le deuxième volet, c’est-à-dire la vitesse de charge, la firme s’engage à surmonter l’un des plus grands obstacles techniques qui affectent les véhicules électriques. Pour raccourcir le temps de charge, le fabricant coréen de batteries affirme travailler sur des cellules de nouvelle génération capables d’offrir près de 400 km d’autonomie pour seulement 10 minutes de charge. « SK Innovation développe une technologie de charge permettant un aller-retour de près de 500 miles (804 km environ) uniquement en chargeant les batteries deux fois pendant 10 minutes à chaque fois » explique l’entreprise dans un communiqué officiel.

Une finalisation au plus tard durant le premier semestre 2021

Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est que SK Innovation a annoncé que le développement de ces batteries futuristes devrait s’achever en fin d’année 2020 ou au plus tard durant la première moitié de l’année prochaine. Il convient de noter que la société ne cible pas uniquement le marché des batteries de voiture électrique. Elle s’intéresse également à d’autres industries liées à la batterie.

Crédit photo : SK Innovation

Enfin, sachez que SK Innovation développe actuellement de nouvelles cathodes NCM9½½. Composées d’environ 90 % de nickel, 5 % de cobalt et 5 % de manganèse, celles-ci utilisent donc une quantité plus faible de cobalt et de manganèse par rapport aux cathodes NCM811. Une amélioration qui devrait avoir un impact sur les coûts.