La Cupra Born 100% électrique veut envahir les marchés français et européens !

Cupra, le constructeur automobile espagnol, qui était auparavant la division sportive de Seat annonce la Cupra Born pour mars 2022. Quatre ans après sa fondation en 2018, Cupra annonce donc son quatrième « bébé » après Ateca, Formentor et Leon.

La Cupra Born sortira de l’usine basée à Zwickau, en Allemagne en mars prochain. Une petite sportive compacte qui souhaite s’adresser à un large public. Cependant, le constructeur n’annonce pas d’objectifs commerciaux. Il souhaite seulement mettre en avant la qualité et la performance de la Cupra Born. Avec ce premier véhicule 100% électrique, Seat et Cupra veulent se faire une place au soleil… Ou plutôt sur le marché en plein essor des véhicules électriques. Présentation.

La Cupra, objectif France et Europe !

Robert Breschkow, directeur général de Seat et Cupra France, explique : « Nous avons des objectifs très ambitieux car nous sommes convaincus de la qualité et de la performance de ce nouveau modèle. Le marché électrique est très dynamique, et nous avons prévu de mettre notre empreinte en France comme en Europe avec la Cupra Born ».

L’entreprise espagnole, fondée seulement en 2018, envisage de se faire une place de choix sur le marché de l’électrique. Elle prévoit de commercialiser sa Cupra Born sur les marchés où la demande est forte en véhicules électriques. A commencer par la France, la Norvège, l’Espagne et l’Allemagne… Puis la Born essaiera de percer sur les marchées de l’Europe de l’Est… Mais Cupra envisage dans un avenir plus ou moins proche de conquérir aussi l’Australie.

La Born de Cupra en détail

D’après Robert Breschkow, la Cupra Born n’a aucune concurrente sur le marché, mais pense que la Megane E-Tech pourrait le devenir. C’est en effet également une berline 100% électrique, très proche des performances de la Cupra Born. Si l’on compare les deux véhicules, la Renault Megane E-tech affiche une autonomie de 470 kilomètres, la Cupra Born, entre 349 et 548 kilomètres.

Il est également possible de comparer la Cupra Born avec la Volkswagen ID.3, qui plus est, elles sont toutes deux construites sur la même plateforme (MEB). Le PDG de Cupra n’a qu’un seul objectif : trouver des rivales hors du groupe que forme Seat et Volkswagen.

La Cupra Born se veut plus sportive et racée que l’ID.3, et elle disposera de trois niveaux de puissance :

Version cœur de gamme, V 150 kW/204 ch (349 km d’autonomie), commercialisée depuis le 18 novembre dernier.

En janvier 2022, la version V 110 kW/150 ch (424 km d’autonomie) devrait voir le jour

Enfin, dans le courant de l’année, ce sera la version VZ 170 kW/230 ch (417 ou 548 km d’autonomie) qui devrait arriver sur le marché.

La Cupra Born en détail

Avec son design élégant, nul doute que le caractère de la Cupra se dessine visuellement avant même de parler motorisation. Pour que perdure le concept de la marque Cupra, les designers ont inséré des éléments cuivrés sur la carrosserie comme sur la calandre ou le logo qui n’ont rien à envier au suv sportif CUPRA Formentor. Les jantes quant à elles, sont également de couleur cuivrée. Chaussée de pneus 20 pouces, la Cupra Born a un comportement routier exemplaire.

A l’arrière, c’est le digne héritage de la Leon avec une bande de LED sur le hayon de la Born.

Outre les pneus large, l’équipement avec des sièges baquet lui confère un confort de conduite qui colle à la marque depuis sa création. Les sièges sont d’ailleurs fabriqués à partir de seaqual, du plastique marin recyclé.

Côté technologie, c’est un large écran de 12 pouces qui intègre l’habitacle.

Combien coûte la Cupra Born ?

35 000€ c’est le prix de base de la Cupra Born V 150 ch. La Born V 204 ch démarre, elle, à 40250€ et la future Born VZ 230 ch devrait s’afficher autour de 45 000 € avec une batterie de 58 kVh ou 50 000€ avec une batterie 77 kWh. Il existe également une offre en LLD (Location Longue Durée) qui démarre à 259€ par mois au minimum.