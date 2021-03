Le contrôle technique obligatoire pour les deux ou trois roues bientôt en vigueur ?

Depuis quelques années déjà, la mise en place d’un contrôle technique obligatoire pour les deux ou trois-roues est en pourparlers. Mais les choses pourraient rapidement s’accélérer à la suite d’un vote de la Commission des transports et du tourisme au Parlement Européen.

Déjà obligatoire dans certains pays comme l’Allemagne, la Danemark, le Portugal, Chypre ou Malte. Les motards français pourraient donc devoir passer leurs engins au contrôle d’ici le 1er janvier 2022… Avec pour objectif, comme pour les voitures, de faire baisser la mortalité routière. Et de ne laisser en circulation que des véhicules sûrs.

La commission des transports et du tourisme (TRAN) adoptait le jeudi 25 février 2021 un projet de résolution incluant les véhicules motorisés à deux et trois-roues au passage d’un contrôle technique obligatoire. Le projet de loi a reçu 48 voix pour et 1 seule voix contre.

Cette nouvelle mesure entre dans le cadre de l’objectif « Zéro Décès sur les routes » fixé pour 2050. Les motards paient un lourd tribut quant aux accidents corporels. Et toujours selon la TRAN, c’est parmi les motards, que la mortalité chute le plus lentement parmi tous les utilisateurs de véhicules.

Objectif : faire baisser la mortalité routière

Selon la Sécurité Routière, les motards représentent 23% des décès soit 133 cyclomotoristes tués sur 627 accidentés. A ce jour, seul le contrôle technique d’une moto était obligatoire dans le cadre d’une revente.

Selon Moto Mag, un site spécialisé dans les deux-roues, cette nouvelle loi pourrait s’appliquer dès le 1er janvier prochain. Le projet de loi doit encore être ratifié, puis passée devant la Commission Européenne. Mais nous ne voyons rien qui l’empêchera d’être mise en vigueur. Quelque soit le véhicule choisi, la sécurité n’a pas de prix… Cette loi risque de faire polémique mais elle est pourtant nécessaire pour pouvoir rouler sur des engins homologués et contrôlés.