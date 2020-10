Orcal V28 : un scooter électrique à trois roues conçu pour les jeunes

Les scooters à trois roues ont l’avantage d’être plus stables que leurs frères à deux roues. Raison pour laquelle ils intéressent davantage les parents. Conscient de cette réalité, la marque Orcal, distribuée en France par DIP, étoffe son catalogue avec un scooter électrique à trois roues qui promet d’être « amusant, sportif, ludique, commode et pratique ». Bref, l’Orcal V28 est ce dont les parents ont besoin pour rendre les déplacements urbains de leurs biens aimés plus sûrs.

Une configuration pensée pour les ados

En plus de ses trois roues de 12 pouces qui assurent une excellente stabilité en toutes circonstances, l’Orcal V28 propose un système de freinage à disque actionné par une commande hydraulique pour permettre de sillonner la jungle urbaine en toute sérénité.

Un frein de parking avec poignet manuel est d’ailleurs prévu pour bloquer le scooter lorsqu’il est laissé dans un endroit public. D’après Orcal, le V28 est muni d’un système de suspension avant « High End » qui procure une conduite confortable quelle que soit la nature du terrain sur lequel on roule.

Crédit photo : Orcal

Homologué deux places, l’engin équivalent d’un scooter de 50cc est équipé d’une marche arrière. S’extraire d’un stationnement est donc un jeu d’enfant. La partie propulsion se caractérise quant à elle par la présence d’un moteur électrique de 2000 W alimenté par une batterie lithium de 72 V / 40 Ah (2880 Wh).

Crédit photo : Orcal

D’après le constructeur, cette configuration permet d’atteindre un couple de 33 Nm, de quoi permettre de lancer le V28 à 45 km/h (vitesse max) en dépit de son poids à vide de 105 kg et de sa charge maximale de 185 kg.

Une autonomie remarquable

Côté autonomie, Orcal affirme que son scooter électrique à trois roues est capable de parcourir une distance maximale de 80 km avec une seule charge complète. 4 heures de charge restaurent notamment 80 % de la capacité de la batterie.

Par ailleurs, sachez que le V28 dispose d’un équipement assez complet. Il est question d’un éclairage LED ainsi que d’une clé sans contact de démarrage à distance. L’écran LCD affiche les informations utiles telles que l’autonomie, la vitesse, etc.

Accessible dès l’âge de 14 ans avec le permis AM, l’Orcal V28 est disponible au prix conseillé de 3590 €. Grâce au bonus écologique à hauteur de 720 €, le trois-roues vous coutera alors au final moins de 3000 €.