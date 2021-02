Quelles sont les plaques d’immatriculation légales et les autres ?

Depuis l’apparition des nouvelles plaques d’immatriculation, nous voyions de plus en plus d’autocollants fantaisistes, et notamment pour les supporters des clubs de football… Désormais c’est terminé, seuls les logos officiels déjà intégré à la plaque sont autorisés. En laissant un autocollant, vous encourez une amende de 135€ !

Bien entendu, les plaques d’immatriculation doivent être homologuées, impossible donc de modifier quoi que ce soit, sauf pour les voitures dites de collection qui pourront conserver une plaque noire homologuée. Et encore, là aussi, il y a des conditions à respecter… Explications.

Quels critères d’homologation ?

Les plaques avant et arrière doivent être rigoureusement identiques et homologuées. Hors de question donc, d’afficher un département différent sur l’une des deux ! Elles doivent aussi être rivetées sur la carrosserie et ne plus pouvoir bouger ! Hormis le W d’un garage, toutes les plaques doivent respecter cette homologation.

Quelles sont les normes en vigueur ?

L’arrêté du 9 février 2009 définit la norme des plaques avec les immatriculations de type « AB-123-AB ».

Caractères noirs non réfléchissants

Fond blanc rétroréfléchissant

Taille : 520 mm x 110 mm

L’arrêté définit également la taille des lettres, les tirets, les chiffres, les espaces… Ces plaques équipent d’office tous les véhicules neufs depuis 2009. Quant aux anciennes plaques de type « 123-ABC-91 », elles doivent être changées par le nouveau propriétaire ou en cas de modification de carte grise. Il en est de même en cas de détérioration des plaques.

Vous pouvez en revanche choisir le département de votre choix, à condition que les logos régionaux et départementaux soient aux normes en vigueur. Ils doivent se situer à l’extrémité droite de la plaque !

Qu’est ce qui est interdit ?

Toutes les conditions suivantes sont à respecter à la lettre pour ne pas risquer une amende de 135€ !

Les plaques doivent être en parfait état et propres . Tout ce qui pourrait empêcher la lecture de la plaque en circulation est à proscrire !

. Tout ce qui pourrait empêcher la lecture de la plaque en circulation est à proscrire ! Couverte avec une feuille morte (astuce anti-radar) est une très mauvaise idée : cela équivaut à une amende 1500€ ! Il en est de même pour les films plastiques ou les sprays transparents.

Le « F » de France est OBLIGATOIRE à l’extrême gauche de la plaque.

Aucune tolérance non plus dans la police des caractères ou dans la personnalisation.

Et les plaques noires ?

Les plaques noires se destinent UNIQUEMENT aux voitures de collection ! Pour pouvoir afficher une plaque noire, la voiture doit :

Mise en circulation datant de plus de 30 ans

Etat de conservation impeccable

Production du modèle à l’arrêt

Véhicule non modifié

Pour être certain que votre véhicule est « collection », sur la carte grise, au champ « Z » la mention « véhicule de collection » y figure.

Posséder un véhicule de collection offre certains avantages :

5 ans au lieu de 2 pour le contrôle technique

Non soumis aux restrictions de circulation liées à la pollution

Pas d’expertise en cas de sinistre

Pour faire immatriculer une voiture de collection, il faudra en faire la demande à la Fédération Française des Véhicules d’Epoque.

Et les 2 roues ?

Les dimensions de la plaque doivent être de 210 x 130 mm. Et uniquement celle-ci, il n’existe plus aucune tolérance de taille depuis le 1er juillet 2017. L’angle d’inclinaison de la plaque ne doit pas dépasser 30°. Sinon vous risquez la même amende que les automobilistes, soit 135€. Vous savez désormais tout sur les plaques d’immatriculation normées et en vigueur en France…

