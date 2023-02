Quels sont les avantages de souscrire une complémentaire auto ?

Votre voiture représente une part importante de votre budget : lors de son acquisition, pour l’entretien et l’alimenter en carburant ou en électricité. Les réparations en cas de sinistre peuvent aussi représenter un coût important, que vous n’aviez souvent pas prévu.

À quoi sert une complémentaire auto ?

Pour votre santé, vous êtes généralement pris en charge par votre mutuelle pour couvrir les frais non remboursés par l’assurance maladie. Une complémentaire automobile fonctionne de la même manière : elle vous permet d’être remboursé pour les frais non couverts par votre assurance auto principale.

La réglementation en France vous impose de souscrire une assurance automobile pour votre véhicule. Vous avez alors la possibilité de souscrire, soit :

Une assurance minimale obligatoire « au tiers » : qui vous permet de prendre en charge les dommages causés à une autre personne à l’occasion d’un sinistre. En revanche, vous n’êtes pas couvert personnellement si votre responsabilité est engagée dans l’accident.

Dans ce cas, c’est à vous d’assumer les frais de réparations pour les dégâts que vous avez subis personnellement.

Une assurance « tous risques » : il s’agit d’un contrat qui vous couvre davantage que l’assurance « au tiers ». L’assurance tous risques vous permet d’être pris en charge lors d’un sinistre (pour les dommages subis par un tiers ou par vous-même), quelles que soient les circonstances de l’accident (que vous soyez responsable ou non).

Dans ce cas, vous devez généralement payer une franchise, c’est-à-dire un reste à payer, que votre assureur auto principal ne prend pas en charge. Quel que soit le contrat d’assurance auto de premier rang que vous avez souscrit, même en « tous risques » : il reste généralement des frais à votre charge. Le rôle d’une complémentaire auto est de vous rembourser ces frais non couverts afin que vous n’ayez rien à débourser de votre poche.

Comment économiser grâce à sa complémentaire auto ?

Souscrire une complémentaire auto vous permet de faire des économies. Pour cela, il vous suffit de contacter le service client de votre complémentaire en cas de sinistre et de faire marcher vos garanties. Par exemple, si votre voiture a été vandalisée et que le montant des réparations s’élève à 400 €, deux options sont possibles :

Si vous êtes assuré au tiers : votre assurance auto de 1er rang ne prend en charge aucun frais pour les réparations, vous devrez donc payer la totalité des 400 €.

Dans ce cas, si vous avez souscrit une complémentaire auto, vous serez remboursé intégralement des 400 € que vous avez dépensés pour les réparations.

Si vous êtes assuré tous risques : votre assurance auto principale vous couvre mais vous devrez malgré tout payer une franchise. Admettons que le montant de la franchise appliquée par votre assureur de 1er rang soit de 300 €, votre assurance ne vous remboursera que de 400 – 300 = 100 €.

Dans ce cas, si vous avez souscrit une complémentaire auto, le montant de la franchise est intégralement remboursé. Et en plus, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé. En tant que membre de la complémentaire auto Roole par exemple, vous pouvez contacter le service client par téléphone en cas de pépin et être aidé dans toutes vos démarches.

Article Partenaire