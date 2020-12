Retrofit : Zero Labs dévoile une innovante plateforme « Skateboard » pour convertir les voitures à l’électrique

Zero Labs est entreprise de conception, de technologie et d’ingénierie automobile. Alors que le passage à l’électrique est plus qu’une nécessité en ces temps où le changement climatique est devenu un sujet très préoccupant, Zero Labs a créé une plateforme « skateboard » qui permet de convertir une voiture thermique à l’électrique.

Une première au monde

Comme le note Design Boom, la Classic Electric Plateform est la première plateforme entièrement électrique au monde conçue spécifiquement pour électrifier un véhicule automobile. Pour présenter les atours de son produit, l’entreprise a mis en ligne une vidéo qui nous explique également pourquoi celui-ci a été créé. On sait ainsi que le projet a été développé afin de répondre aux exigences des autorités de certains pays qui prévoient une interdiction des combustibles fossiles. C’est notamment le cas de la Norvège qui interdira la vente de voitures thermiques dès 2025.

Electriser n’importe quel véhicule

Outre cette volonté de répondre aux exigences mondiales en matière d’environnement, la plateforme de Zero Labs a aussi été conçue suivant la considération selon laquelle n’importe quelle voiture classique peut être électrifiée. Or, 15 millions de véhicules risquent de devenir obsolètes avec l’accélération de la transition vers l’énergie verte. La solution que nous propose la firme américaine est par conséquent compatible avec la plupart des voitures légères et 4×4 sortis depuis 1947. Pour cela, il est possible de citer la première génération de la Bronco, le Defender 110, le Toyota FJ ou encore le Ford F-100.

Un système particulièrement performant

La Zero Labs Classic Electric Plateform a aussi l’avantage de pouvoir améliorer les performances de la voiture sur laquelle elle est installée, et ce, tout en évitant d’émettre des gaz à effet de serre. Pour que cela soit possible, l’entreprise a opté pour une motorisation électrique accusant une puissance de 600 ch. La configuration de la batterie peut aussi être personnalisée, assurant jusqu’à 378 km d’autonomie.

Une amélioration d’environ 470 %

Grâce à ces composants ultra performants, Zero Labs promet une amélioration d’environ 470 % pour certains modèles de vieilles voitures. On notera également le fait que la plateforme propose un système de freinage régénératif et qu’il est possible de régler sa hauteur. En ce qui concerne la disponibilité et la date de sortie, ces informations ne sont malheureusement pas encore connues. Zero Labs promet néanmoins une entrée en production en 2021.