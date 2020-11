Un classement relègue le système de conduite autonome de Tesla à la seconde place...

Depuis quelques années, les systèmes de conduite autonome sont de plus en plus plébiscités par les conducteurs. Tesla fait partie des constructeurs automobiles qui ont contribué à la démocratisation de cette technologie. L’Autopilot de Tesla est considéré comme une référence en la matière. La firme d’Elon Musk a longtemps vanté les mérites de son système.

Grâce à lui, les propriétaires de véhicules Tesla peuvent s’adonner à d’autres activités en attendant d’arriver à leur destination. Récemment, l’association des consommateurs américains Consumer Reports a réalisé un classement pour savoir si l’Autopilot de Tesla était le meilleur système de conduite autonome sur le marché. Malheureusement, il n’arrive qu’à la seconde place.

Super Cruise devance l’Autopilot de Tesla

Il semble qu’Elon Musk a du souci à se faire. En effet, le classement de Consumer Reports place l’Autopilot de Tesla à la deuxième position des systèmes de conduite autonome disponibles sur le marché. Il est devancé par Super Cruise, le système de General Motors, qui équipe des véhicules comme la Cadillac CT6.

Au total, ce sont 17 systèmes de conduite autonome qui ont été évalués par Consumer Reports dans le cadre de ce rapport annuel. Parmi les systèmes qui sont apparus dans ce classement, on citera Co-pilot de Ford, Driver Assistance de Mercedes-Benz ou encore Active Driving Assistance Pro de BMW.

Super Cruise s’est hissé à la première place de ce classement après avoir obtenu 69 points sur 100. Autopilot en a obtenu 57. Le système de Tesla est suivi de près par Co-pilot 360 qui s’est vu octroyer 52 points. Le système Pre-Sense d’Audi arrive, quant à lui, à la quatrième position avec 48 points. La dernière place revient à I-Activsense de Mazda, avec 27 points.

Crédit photo : J.A. Dunbar / Shutterstock

Autopilot peine à maintenir l’attention des conducteurs

Les agents de Consumer Reports ont utilisé le SUV Model Y pour évaluer les performances de l’Autopilot de Tesla. En règle générale, les performances de ce système sont satisfaisantes. L’Autopilot brille par sa facilité d’utilisation et ses fonctionnalités.

Néanmoins, sa difficulté à maintenir l’attention des conducteurs lui a valu une mauvaise note (3/10). D’après ce rapport, il est important que les systèmes de conduite autonome impliquent un minimum les conducteurs.

« Les constructeurs automobiles doivent également se rendre compte que plus ils développent un système performant en termes d’assistance au conducteur, plus il y a de chances que le conducteur se déconnecte et essaie de laisser la conduite à la voiture. C’est pourquoi la surveillance du conducteur est si importante et devrait être un outil essentiel de tout bon système d’assistance active à la conduite à l’avenir », a déclaré Kelly Funkhouser, responsable des tests de véhicules connectés et automatisés de Consumer Reports.

Photo d’illustration Flystock / Shutterstock