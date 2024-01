Adiupul, un ventilateur de poêle à bois à 8 pales pour amplifier la dispersion de chaleur dans la maison

Le redoux s’est installé sur la France depuis quelques jours. Il n’empêche que les petits matins sont frisquets, comme certaines soirées ou un bon feu de cheminée réchauffe les corps. Pour gagner quelques degrés, et éviter une surconsommation de bois de chauffage, ou de pellets, il existe un petit accessoire : le ventilateur de poêle. Champion des ventes depuis l’année dernière, le succès du ventilateur de poêle est dû à son efficacité, mais également à son coût dérisoire. Nous vous proposons de découvrir l’une des meilleures ventes du moment : le ventilateur de poêle 8 pales vendu par Adiupul. En ce moment, le ventilateur de poêle est vendu au prix de 41,84 €* au lieu de 48,09 € (offre à durée limitée). De plus, en cochant la case prévue à cet effet, vous bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 20 % jusqu’au 19 mars inclus. C’est parti pour la découverte !

Présentation du ventilateur de poêle 8 pales Adiupul

Adiupul propose un ventilateur de poêle à bois doté de huit lames, conçu pour une efficacité optimale et un fonctionnement silencieux. Ce ventilateur à 8 pales améliore efficacement la circulation de l’air chaud, opérant à une température optimale de 200-300 °C (392-572 ° F). Sa conception garantit un flux d’air puissant, poussant l’air chaud dans tous les coins de la pièce et accélérant la circulation de l’air intérieur. Doté d’une jauge de température intégrée, le ventilateur ajuste automatiquement sa vitesse et son débit en fonction de la température autour du poêle à bois. Le fonctionnement silencieux de l’appareil crée un environnement intérieur confortable, et sa conception compacte avec un socle haut assure un transfert optimal de la chaleur vers l’avant de la cheminée.

Comment installer un ventilateur de poêle à bois ?

Pour l’installation, deux options s’offrent à vous. La première étant de le fixer directement sur le dessus du poêle à bois ou à pellets au moyen de vis. Certains modèles sont magnétiques, ce qui rend l’installation encore plus facile. La seconde possibilité étant de le fixer, au moyen d’un cerclage, sur le conduit du poêle. Si votre conduit est apparent, il vous suffit de le placer à la hauteur du centre de votre pièce, pour profiter du renvoi de la chaleur. Si, en revanche, il est caché dans un conduit maçonné, il faudra prévoir une grille d’aération dans votre hotte afin que l’air pulsé puisse s’évacuer vers la pièce à vivre.

Est-ce que le ventilateur de poêle est efficace ?

Soyons transparents, le ventilateur de poêle n’est pas une baguette magique, et vous ne gagnerez pas 10 °C dans votre pièce. Néanmoins, nous en utilisons un depuis quelques années maintenant et pouvons attester qu’il fonctionne réellement. Dès que le conduit est chaud, il se déclenche et pulse la chaleur du conduit vers le centre de la pièce. Nous l’avons installé derrière une grille d’aération afin qu’il reste discret, le haut de notre poêle n’étant pas accessible. Il s’installe en quelques minutes, reste silencieux, et nous n’avons jamais eu aucune panne à déplorer.

Certains le qualifient de gadget, et c’est peut-être le cas, il n’empêche que cela fonctionne et que, pour un investissement d’une cinquantaine d’euros à peine, cela ne vaut pas le coup de ne pas tenter ! Nous vous rappelons l’offre du moment : 41,84 € au lieu de 48,09 € (offre à durée limitée). De plus, en cochant la case prévue à cet effet, vous bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 20 % jusqu’au 19 mars inclus. Avez-vous déjà essayé d’installer un ventilateur de poêle ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

