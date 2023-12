Depuis les récentes augmentations des prix de l’électricité et la fin du bouclier tarifaire, nos factures augmentent ou vont augmenter. Il fallait s’attendre à ce que cette répercussion se fasse directement sur nos factures et plombe un peu plus notre budget. Nous avons peut-être une solution pour vous aider à limiter les dégâts : les panneaux solaires Beem Energy. Quelques semaines avant Noël, Beem propose des offres exceptionnelles « fin d’année » pour faire baisser votre facture de 270 € par an environ. Découvrez toutes les offres en cours, mais pour une durée déterminée. C’est parti.

Le kit 420 W Beem Energy

Le Beem Energy Kit 420 W présente des dimensions de 800 mm de hauteur, 805 mm de largeur et 25 mm de profondeur, avec un poids de 5,6 kg. Il propose une puissance de 420 W, répartie en quatre modules de 105 W chacun. Équipé de cellules photovoltaïques monocristallines PERC, ce kit est doté d’un laminé en verre trempé et d’un cadre en aluminium. La tension en circuit ouvert est de 10,9 V DC. De plus, il bénéficie d’une garantie de 10 ans, assurant 80 % de la puissance nominale après 23 ans d’utilisation. Conçu conformément aux normes EN 61215 et EN 61730, le produit est également marqué CE. Avec un kit 420 W, vous pouvez alimenter toute l’année : un réfrigérateur (130 kWh/an), un lave-linge (105 kWh/an) et une box Internet (95 kWh/an). Le kit est livré avec un câble de 10 m, l’application Beem et un compteur Wi-Fi intelligent.

Quelles sont les offres spéciales de « fin d’année » pour le kit 420 W ?

Plus vous achetez de kits, plus la facture s’allège pour ce mois de décembre 2023. Nous vous proposons une réduction de 70 € par kit (-10 % et cumulable) avec le code de réduction : PART-NEOZONE-NOEL, en plus des réductions déjà offertes par Beem.

Kit Beem Energy 420 W, nécessitant 2,5 m² d’ensoleillement : 629 € au lieu de 740 € soit une économie directe de 111 € .

. LOT Beem Fin d’année 2 kits de 420 W (840 W), nécessitant 5 m² ensoleillés : 1 258 € au lieu de 1 480 € soit une économie directe de 222 €.

Pour tous ces kits, vous aurez le choix entre le motif neutre et floral, une rallonge de 5 à 20 m (en option) ainsi que l’option ZEN, en option aussi, qui vous permettra de vous délester de toutes les démarches administratives.

Le kit 300 W Beem Energy

Le Beem Energy Kit 300 W affiche des dimensions avec une hauteur de 700 mm, une largeur de 700 cm et une profondeur de 25 mm. Chaque module a un poids de 5,6 kg. La finition du kit comprend des cellules photovoltaïques monocristallines PERC, un laminé en verre trempé et un cadre en aluminium. Ce kit bénéficie d’une garantie étendue de 25 ans, assurant un maintien à 80 % de sa puissance nominale après un quart de siècle d’utilisation.

Conforme aux normes EN 61215 et EN 61730, le produit est également marqué CE, attestant de sa conformité aux réglementations européennes. Avec un kit 300 W, vous pouvez alimenter toute l’année : un réfrigérateur (130 kWh/an), un lave-linge (105 kWh / an), une box internet (95 kWh/an), une box TV (95 kWh/an), un aspirateur (42 kWh / an) et un ordinateur (45 kWh / an). Le kit est, lui aussi, livré avec un câble de 10 m, l’application Beem et un compteur Wi-Fi intelligent.

Quelles sont les offres spéciales « fin d’année » pour le kit 300 W ?

C’est exactement le même principe que pour le 420 W, mais vous allez évidemment produire un peu moins d’énergie. Nous vous proposons une réduction de 70 € par kit (-10 % et cumulable) avec le code de réduction : PART-NEOZONE-NOEL, en plus des réductions déjà offertes par Beem.

Comme pour tous les kits vendus par Beem Energy, vous pouvez choisir de payer en 4 ou 10 fois sans frais, grâce à leur partenaire Alma.

Quelles sont les économies que vous pouvez réaliser ?

Pour chaque kit, vous pouvez réaliser jusqu’à 270 € d’économies par an, répartis de la manière suivante :

150 € grâce à la production de votre propre énergie solaire.

120 € grâce à la maîtrise de votre énergie.

Avec le produit le plus populaire du moment, soit le double kit 420 W donc 840 W, vous pouvez économiser 10 852 € en 25 ans, en produisant 1 016 kWh chaque année. Votre kit sera rentabilisé en trois ans, si vous vivez dans une région à fort taux d’ensoleillement. Bien entendu, ces données de production et de rentabilité varient en fonction de votre lieu d’habitation.

Vos kits remboursés grâce aux parrainages !

Beem Energy propose également un système de parrainage qui peut vous faire gagner encore plus d’argent, tout simplement en remboursant votre achat grâce à vos filleuls. Lorsque vous passez commande, Beem vous attribue un « code parrain », qu’il vous faudra transmettre à votre entourage. Lors de chaque utilisation de ce code par l’un de vos filleuls, vous serez crédité de 50 € sur votre achat, jusqu’à remboursement total de votre kit. Si vous optez pour le kit 300 W, votre achat sera donc remboursé si 10 filleuls utilisent votre code. De plus, chaque filleul qui passera commande, obtiendra une réduction directe de 15 %, soit environ 75 € pour un kit 300 € vendu 499 €.

Rouen et le département de l’Ain, partenaires de Beem Energy

Pour les 1 000 premiers habitants de la Métropole de Rouen, le kit 300 W leur reviendra à 99 € seulement. En effet, grâce à la subvention, vous pouvez bénéficier d’un remboursement de 80 % du coût de votre kit. Concrètement, cela signifie que le kit 300W vous reviendra à seulement 99 € après un remboursement de 400 €, tandis que le kit 420W vous coûtera 140 € après un remboursement de 559 €. Pour en bénéficier, saisissez le code LOCAL-ROUEN lors de votre commande. Puis rendez-vous sur energies.metropole-rouen-normandie.fr pour obtenir le remboursement.

Pour les habitants de tout le département de l’Ain (01), l’offre est valable sur l’achat de deux kits uniquement et limitée à une seule adresse électronique. Vous devez disposer d’une adresse postale dans l’Ain (01) pour en bénéficier. Avant de passer votre commande, rendez-vous sur siea-energies.fr pour obtenir un code. Lors de votre commande, entrez ce code de réduction pour bénéficier de la subvention départementale. Pour un kit à 1 480 €, vous obtiendrez une réduction de 280 € par exemple. Vous pouvez également retrouver ces offres dans les magasins partenaires de Beem Energy : Leroy Merlin d’Isneauville et de Tourville-la-Rivière et magasins Boulanger de Barentin, de Rouen et de Tourville.

Quel que soit votre choix de panneaux solaires, pensez aux économies que vous ferez après le retour sur investissement, il est peu probable que les prix des énergies diminuent, c’est un investissement durable que vous réaliserez dès maintenant ! Que pensez-vous de ce bon plan ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .