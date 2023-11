Vous êtes peut-être parmi les millions de Français qui ont choisi le bois pour se chauffer cet hiver et les prochains. Le bois, combustible écologique par définition, remporte tous les suffrages, cette année, dans les foyers. Poêles à bois ou inserts, le bois reste l’un des combustibles préférés des Français, pour son coût, mais également pour son côté écologique et chaleureux. Et pour faire un splendide feu de bois, il faut d’abord ce que l’on appelle du « petit bois » ou du bois d’allumage. Il est possible de récupérer des cagettes, par exemple, ou d’en acheter tout prêt, mais cela coûte cher (environ 8 € les 40 l). Pourquoi ne pas le faire vous-même avec quelques-uns de vos bûches, et un fendeur de bûches SUNXIZ ? Vous ignorez ce qu’est un fendeur de bûches manuel ? Alors, on vous explique sur le champ !

Le fendeur de bûches SUNXIZ, qu’est-ce que c’est ?

Ce petit appareil en métal vient se fixer au sol ou sur un mur. Il va ainsi vous permettre de fabriquer votre bois d’allumage à moindre coût et avec une simplicité déconcertante. La plupart de ces dispositifs sont fabriqués en acier carbone et résistent donc à l’oxydation, à la rouille ou à la corrosion. Ainsi, vous pouvez de ce fait le laisser à l’extérieur, toujours à disposition pour couper votre bois d’allumage. Grâce à ce petit ustensile, vous pourrez couper de petits morceaux de bois, bien secs, pour allumer votre feu, sans que cela vous demande un effort surhumain.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Les séparateurs de bois à levier fonctionnent très simplement et disposent d’encoches sur le bas, pour maintenir la bûche en place. Le manche ou levier, quant à lui, est une lame tranchante qu’il va falloir abaisser pour sectionner la bûche en petits bouts, parfaits pour l’allumage de votre feu. Avec lui, vous pourrez ranger la hache et le coin dans votre abri de jardin, et vous éviter une corvée pas toujours très sympathique ! De plus, c’est l’outil idéal pour les personnes n’ayant plus la force physique nécessaire pour utiliser une hache, comme les personnes âgées, par exemple.

Comment utiliser cet outil en toute sécurité ?

Pour ne pas risquer de vous couper, il est conseillé de fixer solidement le séparateur au sol, à des souches d’arbres ou à l’emplacement de votre choix grâce aux trous de vis à la base du socle. Attention, plus votre séparateur de bûche sera stable et parfaitement fixé, plus il sera efficace en termes de tranchant. Léger et portable, le séparateur de bois peut aisément être transporté lors de feux de camp, de voyages de camping, dans les arrière-cours, les cabanes et les caravanes. Eh oui, vous pourrez également l’utiliser pour vos barbecues estivaux, le petit bois est une denrée très recherchée toute l’année, dès l’instant que l’on doit allumer un feu ! Portez des gants en cotte de mailles, pour encore plus de sécurité.

Est-ce un produit économique ?

La réponse à cette question n’est pas universelle évidemment, car tout va dépendre du bois d’allumage que vous utilisez. Si vous avez un bon plan pour récupérer des cagettes de légumes toute l’année, le fendeur de bûches SUNXIZ ne vous sera pas utile. En revanche, si comme bon nombre d’entre nous, vous achetez votre petit bois d’allumage en magasin de bricolage, alors votre achat peut être très rapidement rentabilisé. Pour un coût d’une centaine d’euros pour les plus chers des modèles, vous commencerez à produire votre bois d’allumage gratuit en quelques mois seulement. Pensez à cocher le coup de 10 % pour profiter de la promotion sur Amazon. Que pensez-vous de cet outil ingénieux ? Allez-vous l’essayer ou l’utilisez-vous déjà ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

