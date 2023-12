Comment, où et pourquoi revendre ses cadeaux de Noël 2023 ?

Nous sommes à quelques encablures de Noël et du déballage des traditionnels cadeaux ! Les enfants sages, qu’ils soient grands ou petits, recevront quelques cadeaux comme le veut la tradition de Noël. Parmi les cadeaux de Noël les plus offerts, on retrouve souvent les Smartphones, des cadeaux que les enfants ou les adultes attendent avec impatience. Parfois, il arrive que le modèle offert ne soit pas réellement celui attendu, ou que celui que nous possédions fonctionne encore parfaitement… Pourquoi dans ce cas ne pas envisager une vente cadeau de Noël par l’intermédiaire du site Back Market ? Si le Smartphone offert vous a déplu ou que vous souhaitez donner une seconde vie à votre ancien Smartphone en gagnant, au passage, quelques euros bienvenus, découvrez comment fonctionne ce site. C’est parti.

Back Market, qu’est-ce que c’est ?

Le but de ce site n’est pas forcément de vous faire gagner de l’argent, quoique c’est une bonne raison de le découvrir ! En revendant vos cadeaux de Noël ou les appareils qu’ils ont remplacés, vous permettez à d’autres personnes de profiter de prix plus bas que sur des appareils technologiques neufs. Et si vous êtes acheteur, vous trouverez des prix très compétitifs sur des appareils neufs, uniquement revendus parce qu’ils ne plaisaient pas. Ce n’est peut-être pas très « politiquement correct » de revendre ses cadeaux de Noël, mais cette pratique s’intensifie un peu plus chaque année.

Pourquoi revendre un ancien appareil ?

Prenons l’exemple d’une reprise téléphone que vous feriez chez Back Market, soit parce que le Smartphone reçu n’est pas à la hauteur de vos espérances, soit parce que vous revendez son prédécesseur. Revendre un appareil d’occasion, c’est s’offrir la possibilité de gagner un peu d’argent facilement et en toute légalité. Par ailleurs, c’est également offrir, à ceux qui achèteront, la possibilité d’avoir un Smartphone neuf ou reconditionné à des prix défiant toute concurrence. Revendre un ancien appareil, c’est aussi faire un geste pour la planète en donnant une seconde vie aux objets. En choisissant un produit reconditionné, vous évitez assez, logiquement, la fabrication d’un nouvel appareil, avec les conséquences environnementales que cela comporte.

Back Market, comment cela fonctionne-t-il ?

Lorsque vous envisagez de revendre votre appareil électronique, le processus avec Back Market est simple et efficace. Commencez par évaluer l’état de votre appareil afin d’obtenir une estimation précise de sa valeur marchande actuelle. Ensuite, recevez instantanément une offre de rachat de la part de professionnels du reconditionnement. Une fois que vous avez accepté l’offre, bénéficiez de l’envoi gratuit de votre appareil vers le reconditionneur. Une fois que votre ancien Smartphone ou autre appareil a été reconditionné puis réparé, si nécessaire, vous recevez directement la somme convenue sur votre compte bancaire. Bien entendu, les prix fixés dépendent de la loi de l’offre et de la demande.

Vous revendrez donc peut-être plus facilement un iPhone 14 qu’un Nokia 3310, et encore, ce n’est pas certain ! D’ailleurs, même les appareils défectueux ou totalement dépassés sont pris en compte, car ils contiennent encore des matières premières valorisables. En optant pour le recyclage via Back Market, vous contribuez à maximiser la réutilisation des pièces tout en assurant une élimination responsable de tous les éléments toxiques. Lorsque votre appareil est en état de marche, il est confié à un reconditionneur professionnel, garantissant ainsi un cycle de vie prolongé. Penser Back Market pour revendre vos cadeaux de Noël ou vos appareils obsolètes, c’est penser écologique et économique, et en ces temps difficiles, c’est probablement une très judicieuse idée, non ?