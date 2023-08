Hyper GOGO dévoile 3 motos électriques pour les enfants (avec code promo)

Alors que la rentrée scolaire et les festivités de Noël approchent à grands pas, l’excitation monte chez les enfants. Et pour ajouter une dose d’enthousiasme, pourquoi ne pas envisager le cadeau parfait qui combine plaisir et aventure ? Cela tombe plutôt bien, car trois modèles de la gamme Cruiser sont actuellement en promotion sur deux sites différents : Geexmaxi et Hyper GOGO. Ne tardez pas, les promotions ne dureront pas éternellement !

Présentation de la moto électrique pour enfant Cruiser 12

Le Hyper GOGO Cruiser 12 est une moto électrique conçue pour les enfants, avec des pneus de 12 pouces, un moteur de 160 W et une batterie de 21,9 V (5,2 Ah) dans une teinte orange éclatante. Son cadre au style chopper est en acier inoxydable pour la durabilité. Équipé d’un moteur de 160 W pouvant atteindre 16 km/h, avec trois niveaux de vitesse (8/13/16 km/h), il offre une expérience de conduite variée et excitante. Les pneus en caoutchouc pneumatiques de 12 pouces assurent une adhérence antidérapante, tandis que le frein arrière, les poignées antidérapantes, la selle ergonomique et la béquille garantissent la sécurité.

La batterie de 21,9 V (5,2 Ah) offre jusqu’à une heure de conduite continue sur environ 12 km à pleine charge, rechargeable en 4 heures. La hauteur du guidon est ajustable, adaptée aux enfants de 90 à 160 cm et jusqu’à 65 kg, pour une initiation en toute sécurité. Le style chopper et les couleurs vives attirent le regard, le cadre en acier assure solidité et sécurité. La classification IP6 étanche permet de défier les intempéries. Enfin, le réservoir de carburant simulé ajoute une touche réaliste tout en offrant un rangement astucieux pour les trésors des enfants.

Achetez le Cruiser 12 sur Geekmaxi au prix de 299 € grâce au code de réduction : CVHSR3NZ

au prix de 299 € grâce au code de réduction : Achetez le Cruiser 12 sur Hyper GOGO et bénéficiez de 30 € de réduction sur le Cruiser 12 grâce au code : HGGCP30

Présentation de la moto pour enfant Cruiser 12 Plus :

Le Hyper GOGO Cruiser 12 Plus est une moto électrique pour enfants qui associe un style chopper captivant, des lumières colorées, un effet de fumée réaliste et un moteur palpitant, offrant une expérience exceptionnelle. Avec un phare lumineux, un réservoir de carburant simulé et un pot d’échappement, les enfants laisseront libre cours à leur imagination en glissant joyeusement. Doté de haut-parleurs Bluetooth intégrés et d’une LED, il offre, à la fois une ambiance divertissante, et une meilleure visibilité. Ses vitesses allant jusqu’à 16 km/h avec trois options (8/13/16 km/h) permettent aux enfants de ressentir l’excitation de la conduite variable. Les caractéristiques comprennent des pneus de 12 × 3 pouces antidérapants, un frein arrière fiable, des poignées antidérapantes, une selle ergonomique et une béquille solide.

La batterie de 21,9 V (5,2 Ah) offre environ une heure de conduite continue sur 12 km à pleine charge, rechargeable en 4 heures. Réglable en hauteur, recommandé pour les enfants de 90 à 160 cm et jusqu’à 65 kg, le Cruiser 12 propose une occasion parfaite pour découvrir la conduite. Son style chopper vintage, son cadre en acier solide, sa classification IP6 étanche et ses pneus de 12″ x 3″ pour une conduite fluide ajoutent à son attrait. L’application HYPER GOGO permet de régler l’éclairage et la vitesse à distance, tandis que des fonctions ludiques comme le haut-parleur Bluetooth et les feux LED clignotants enrichissent l’expérience. En outre, un écran affiche la vitesse en temps réel pour une tranquillité d’esprit accrue.

Achetez le Cruiser 12 Plus sur Geekmaxi au prix de 399 € grâce au code de réduction : CVHSR3NZ

au prix de 399 € grâce au code de réduction : Achetez le Cruiser 12 Plus sur Hyper GOGO et bénéficiez de 30 € de réduction grâce au code : HGGCP30

Présentation de la moto pour enfants Cruiser 12 Plus avec application

Le Hyper GOGO Cruiser 12 propose une expérience de conduite exceptionnelle aux enfants grâce à son moteur de 160 W atteignant 16 km/h et ses trois niveaux de vitesse (8/13/16 km/h). Sa batterie de 21,9 V et 5,2 Ah permet une autonomie de 12 km à pleine charge. Doté d’un écran affichant la vitesse en temps réel, il comprend des extras amusants comme des haut-parleurs Bluetooth et des lumières LED. De plus, l’application intelligente Hyper GOGO offre une télécommande pratique. Avec son style chopper éblouissant, ses lumières colorées, son effet de fumée réaliste et son bruit de moteur palpitant, cette moto électrique pour enfants promet une expérience unique. Elle possède un pot d’échappement simulé, un phare lumineux et un réservoir de carburant fictif pour ranger des objets. Les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination en créant des histoires incroyables. Le Hyper GOGO Cruiser 12 Plus (avec application) possède des haut-parleurs Bluetooth pour divertir les enfants et une LED pour améliorer la visibilité nocturne.

Avec des vitesses allant jusqu’à 16 km/h et trois niveaux de vitesse, il offre une conduite passionnante. Ses pneus antidérapants, son frein arrière fiable, ses poignées adhérentes, sa selle ergonomique et sa béquille robuste garantissent la sécurité. La batterie de 21,9 V et 5,2 Ah offre une heure de conduite, rechargeable en 4 heures. Ajustable en hauteur, recommandé pour les enfants de 90 à 160 cm et pesant jusqu’à 65 kg, cette moto électrique offre une opportunité idéale pour découvrir la conduite. Son style vintage, son cadre en acier robuste, sa protection IP6 et ses pneus de 12″ x 3″ pour une conduite fluide sont attrayants. L’application Hyper GOGO ajuste l’éclairage et la vitesse à distance. Les fonctions ludiques comme le haut-parleur Bluetooth et les lumières LED enrichissent l’expérience. L’écran affiche la vitesse en temps réel, offrant une tranquillité d’esprit supplémentaire.

Achetez le Cruiser 12 Plus avec application sur Geekmaxi au prix de 499 € grâce au code de réduction : JE3NHXFI

au prix de 499 € grâce au code de réduction : Achetez le Cruiser 12 Plus avec application sur Hyper GOGO et bénéficiez de 50 € de réduction grâce au code : HGGCP50

Les mesures de sécurité concernant les motos pour enfants

Quel que soit le modèle choisi, la sécurité des utilisateurs est cruciale. C’est pourquoi, et même si cela n’est pas obligatoire, il est absolument recommandé de porter des équipements de protection. Pour une sécurité optimale, l’enfant devra porter un casque, des lunettes, des coudières et des genouillères, pour assurer une conduite sûre sur cette moto électrique. Quant aux motos électriques en elles-mêmes, il n’est pas recommandé de les utiliser sous la pluie, ni de les exposer à l’humidité. En hiver, et même si la moto ne fonctionne pas, il est enfin recommandé de charger la batterie régulièrement (une fois par semaine) afin de préserver sa durée de vie et d’éviter d’endommager la batterie.