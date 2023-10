La toile de verre thermique et les « isolants minces » pour se protéger du froid à moindre coût

Le froid s’installe et ce n’est que normalité puisque nous sommes désormais en automne. Souvent, pendant cette période de l’année, nous entamons quelques travaux de rénovation intérieure. Nous changeons quelques meubles et retapissons nos murs. Si tel est votre cas, et notamment face aux différentes augmentations des coûts des énergies, il va falloir tout miser sur l’isolation cette année. Dans une maison, les murs sont responsables d’environ 20 % des déperditions de chaleur et une isolation complète peut revenir très cher. Il existe plusieurs solutions moins onéreuses pour gagner quelques degrés en isolant vos murs avec des matériaux spéciaux. Découverte.

La toile en fibre de verre

La toile de verre isolante thermique se présente comme une alternative distincte à la laine de verre. Contrairement à la laine de verre, la toile de verre a une épaisseur moindre et s’installe directement sur un mur préalablement nettoyé, à la manière d’un papier peint. Également appelée toile de verre isolante thermique, elle facilite la réfection et la décoration des murs intérieurs. Une fois cette fibre posée au mur, il suffit de la peindre avec une peinture acrylique à base d’eau. Vous pouvez ainsi décorer vos murs sans exploser votre budget. Il existe par ailleurs des toiles de verre à motifs décoratifs, car lorsqu’elles sont peintes, les motifs obtenus forment un effet 3D original. De plus, ce matériau est aussi adapté aux pièces humides, ce qui n’est pas le cas du papier peint classique. Les rouleaux de fibre de verre sont disponibles sur Leroy Merlin, Castorama ou Amazon.

Le papier peint aluminium ou isolant mince

Cet isolant mince en aluminium est un véritable rempart contre le froid. Moins épais que la laine de verre, il a pourtant des propriétés semblables et va bloquer l’arrivée du froid par les murs. Composé de couches d’aluminium assemblées avec des couches intermédiaires variées telles que feutre, ouate ou mousse, cet isolant agit comme un réflecteur thermique.

Installé dans des pièces disposant de radiateurs électriques ou à gaz, il va éviter à ces derniers de chauffer les murs et renvoyer la chaleur vers le centre de la pièce, grâce aux propriétés de l’aluminium. En termes de longévité, l’isolant mince résiste à l’humidité et aux rongeurs. Vous trouverez le papier peint réflecteur aluminium chez Castorama, Leroy Merlin ou Brico Dépôt.

Le papier peint thermique

Le papier peint que l’on appelle thermique ressemble à du papier peint classique, mais il est composé de couches de carton collé sur du polystyrène expansé. Il est parfois mélangé à du graphite, s’il a une apparence gris foncé. Par ailleurs, il se distingue par une conductivité thermique allant de 0,030 à 0,038 et une résistance thermique (R) d’environ 0,125. Avec une épaisseur réduite de 4 à 5 mm et souvent présenté en rouleau de 50 cm de large sur 10 m de long, il convient à une isolation contre le chaud et le froid sur plusieurs mètres carrés.

Attention cependant, il se destine uniquement pour les pièces sèches et ne revêt aucune isolation contre le bruit. De plus, il n’est pas hydrofuge et ne doit pas être posé dans des pièces humides par conséquent. Ce type d’isolant est particulièrement utile dans les situations où l’installation d’un isolant plus épais tel que la laine de verre est impossible en raison de contraintes d’épaisseur. Le papier peint thermique est relativement difficile à trouver, mais il est notamment disponible sur Amazon ou Leroy Merlin. Que pensez-vous de ces méthodes d’isolation ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

