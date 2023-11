L’été est terminé et vous passez plus de temps auprès du poêle à bois que dans votre potager ! Les outils sont nettoyés, rangés et attendront patiemment de reprendre du service quand les beaux jours reviendront. Le rangement est parfois un problème lorsque l’on est un bricoleur passionné disposant d’un atelier regorgeant d’outils en tous genres. L’abri de jardin métal 4 m3 Juskys est actuellement en promotion sur Amazon, vendu au prix de 219,95 €* au lieu de 249,95 € soit une réduction de 12 %. Si vous envisagez de réorganiser vos outils, c’est peut-être le moment de commander cet abri de jardin qui, de plus, ne nécessite aucune formalité administrative. Découverte.

Présentation de l’abri de jardin Juskys 4 m3

L’abri de jardin Juskys en métal, de couleur grise, est une solution de rangement robuste et spacieuse pour vos outils de jardinage ou meubles de terrasse. Vous pouvez aussi l’utiliser comme pièce annexe, bureau ou cuisine d’été, à condition de l’isoler parfaitement avant un usage moins conventionnel. Doté d’un toit incliné en tôle d’acier galvanisée à chaud, cet abri est conçu pour résister aux intempéries, aux rayons UV et à la saleté. Mesurant 213 × 130 × 173 cm (L × l × H), il propose un généreux espace de stockage de 4 m3, avec une surface de stockage de 2 375 m² (203 × 117 cm). De plus, il dispose d’une structure de fondation solide en métal, permettant de niveler les irrégularités du sol de votre jardin et même d’ajouter un étage supplémentaire.

Que faut-il savoir de plus sur cet abri de jardin ?

Les portes coulissantes double procurent un accès facile, avec une grande ouverture de 96 × 152 cm (L × H) qui permet le transport d’objets encombrants, même par temps neigeux. De plus, l’abri est équipé de deux ouvertures de ventilation à l’avant pour assurer une circulation d’air efficace, évitant ainsi l’humidité, la condensation, les moisissures et les mauvaises odeurs. Cet abri de jardin en acier est non seulement fonctionnel, mais aussi esthétique, avec son design de style chalet. Il est résistant à l’eau et propose une hauteur de chambre de 173 cm. Grâce à sa construction durable, il constitue une solution de rangement idéale pour protéger vos biens de jardin des éléments extérieurs. Il ne possède pas de serrure fermée, mais vous pouvez ajouter un verrou à code, par exemple, très pratique pour ce type d’équipement.

Ai-je besoin d’une autorisation pour installer cet abri de jardin ?

En France, la réglementation sur la construction des abris de jardin s’applique en fonction de la surface de ce dernier, mais également de la zone géographique.

Moins de 5 m² de surface au sol : aucune formalité.

De 5 à 20 m² de surface au sol : déclaration préalable de travaux.

Plus de 20 m² de surface au sol : permis de construire.

Il faut savoir que le délai de réponse à une déclaration préalable de travaux est d’un mois, si pour un permis de construire, il est de trois mois. Passé ces délais, et sans réponse des autorités compétentes, vous pourrez donc entamer les travaux, la non-réponse ayant valeur d’acceptation. Attention, si vous vous trouvez dans une Zone Naturelle ou proche d’un bâtiment classé historique, vous devrez effectuer une demande pour la construction d’un abri de jardin, quelle que soit la surface de celui-ci.

Juskys Abri à Outils en métal de 4m³ avec Toit en Pente, Porte coulissante et Fondation - 213×130×173cm - Abri de Jardin en Acier Abri à Outils (Gris)(M) Bien protégé; Abri à outils robuste M avec toit incliné anthracite en tôle d'acier galvanisée à chaud ; résiste aux intempéries, aux rayons UV et à la saleté ; Durable, stable, résistant... PromoMeilleure Vente n° 1

*Le prix a été relevé le 1ᵉʳ novembre 2023, il est susceptible d’être modifié par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez