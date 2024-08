L’abri de jardin Klikstrom Mokau est à prix réduit (-79,90 €) jusqu’à aujourd’hui uniquement !

Cet été, vous avez peut-être emménagé dans votre nouvelle maison, et acheté de nombreux outils pour l’extérieur. De plus, vous avez aussi réaménagé votre terrasse, avec un nouveau salon de jardin, un barbecue et un parasol autoportant ! C’est bien beau tout cela, mais qu’allez-vous en faire cet hiver ? J’ai peut-être la solution grâce à ce petit abri de jardin en bois Klikstrom Mokau d’une surface de 5,3 m² ! Actuellement en promotion chez Castorama, au prix de 719,10 €* au lieu de 799 €, c’est l’occasion de vous offrir un petit espace de rangement supplémentaire. Ne tardez pas, l’automne arrive, et la promotion se terminera le 19 août prochain ! Découverte.

L’abri bois Mokau Klikstrom

Avec l’abri bois Mokau Klikstrom, vous allez pouvoir ranger vos outils pour l’hiver, l’aménager avec des étagères, ou l’utiliser comme une petite pièce lecture, ou détente. Un atelier pour peindre ou sculpter ? Vous lui donnez la fonction que vous souhaitez, et c’est l’avantage de ces abris de jardin ! Ses dimensions de 216 cm de longueur, 177 cm de hauteur et 186 cm de largeur vous permettront de tenir debout à l’intérieur, à moins d’être un basketteur géant ! De plus, il dispose d’une double porte verrouillable garantissant la sécurité de vos biens et le passage facile d’une tondeuse, par exemple. Enfin, les fenêtres dotées de vitrages synthétiques assurent un éclairage naturel à l’intérieur de l’abri.

Des matières naturelles pour cet abri de jardin !

Le charme du bois n’est plus à prouver, même s’il nécessitera un entretien annuel pour le protéger. Cet abri est fabriqué en sapin blanc du nord provenant de forêts gérées durablement, et bénéficie d’une garantie de cinq ans (hors feutre bitumeux). Le montage est rapide grâce à ses madriers de 19 mm d’épaisseur, qui s’emboîtent facilement, assurant une bonne étanchéité à l’air. Pour une meilleure stabilité face aux intempéries, des lames anti-tempête maintiennent solidement les madriers tout en leur permettant de s’adapter aux variations climatiques. La toiture, avec ses voliges de 16 mm et sa couverture en feutre bitumeux provisoire, est inclinée à 16° pour un écoulement efficace de l’eau, garantissant aussi la protection de vos biens face aux intempéries.

Faut-il une autorisation pour installer cet abri de jardin ?

La surface annoncée est de 5,3 m² mais cela concerne la toiture ! La nuance est importante, car les autorisations nécessaires découlent de la surface au sol ! Les caractéristiques techniques de cet abri bois nous indiquent une surface au sol de 4 m², il n’est donc pas soumis à une déclaration préalable de travaux. Vous pouvez ainsi passer commande immédiatement, et commencer la construction, qui, à priori, devrait ressembler à celle d’un jeu de LEGO ! Attention, si vous disposez déjà d’un abri de jardin et que la surface des deux abris dépasse 5 m², alors vous serez dans l’obligation d’obtenir une autorisation, et de patienter un mois pour entamer la construction. Je vous rappelle le prix de l’abri de jardin Klikstrom Mokau vendu chez Castorama : 719,10 €* au lieu de 799 €. C’est le moment de vous offrir un petit cabanon pour protéger vos outils de l’hiver ! Que pensez-vous de ce bon plan ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 9 août 2024, il est valable jusqu’au 19 août 2024, selon les indications données par le site Castorama.fr.