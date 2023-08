Le récupérateur d’eau de pluie aérien Garantia VINO (en forme tonneau) est actuellement en promotion

Celles et ceux qui avaient déjà opté pour un récupérateur d’eau de pluie doivent se frotter les mains, surtout s’ils vivent dans le nord de la France. Les stocks sont pleins et la réserve d’eau pourra être utilisée, si l’on a la chance de connaître un « été indien » allez savoir ! Si vous n’avez pas encore votre récupérateur d’eau de pluie, nous vous proposons de découvrir le modèle tonneau de chez Garantia. Un récupérateur d’eau de pluie décoratif, qui change de ceux que l’on a l’habitude de voir. Actuellement, le récupérateur d’eau de pluie « tonneau » est au prix de 304,90 €* au lieu de 339,00 € chez Leroy Merlin. Découvrez ce kit complet et prêt à l’emploi, qui ajoutera une touche rustique à un jardin champêtre ! C’est parti.

Présentation du récupérateur d’eau aérien Garantia cylindrique brun, 400 l

Une barrique de vin ? Non, un récupérateur d’eau de pluie aux allures de tonneau, c’est le modèle VINO proposé par Garantia ! Et il faut reconnaître qu’il ressemble à s’y méprendre à un véritable tonneau en bois, avec ses cerclages en laiton et ses clous, caractéristiques de ce type d’accessoires. Il a aussi la particularité de disposer de deux sorties d’eau. Ainsi, vous pourrez opter pour un débit régulé via le robinet ou choisir la prise d’eau massive via la partie supérieure du tonneau. Le récupérateur d’eau VINO allie fonctionnalité et esthétisme avec son design inspiré d’un tonneau à vin, tout en offrant des options pratiques pour la collecte de l’eau de pluie. Seul bémol, il ne résiste pas au gel, et devra donc être sous abri l’hiver, ou totalement vidé pour le préserver.

Quelques caractéristiques purement techniques ?

Ce récupérateur d’eau de pluie cylindrique en polyéthylène, aux dimensions de H.105 × l.78 × P.78 cm, garantit une solution pratique et esthétique pour conserver l’eau de pluie. Fabriqué par le procédé de soufflage, il présente une conception robuste sans renforts internes. Le socle n’est pas inclus avec le récupérateur d’eau de pluie. Avec une capacité utile de 400 litres, ce récupérateur est équipé d’un couvercle, notamment pour assurer la sécurité des enfants. Le traitement anti-UV prolonge sa durabilité tout en maintenant son apparence. En plus du couvercle de sécurité pour enfants, il est fourni avec un joint DN 19/32 (non monté), un collecteur de gouttière filtrant Eco (de couleur grise) et un robinet PE 3/4″ (19 mm) imitant le laiton.

Que faut-il savoir de plus sur le récupérateur d’eau de pluie ?

Ce récupérateur d’eau incarne la qualité européenne avec sa fabrication en Allemagne. Est-il d’ailleurs nécessaire de présenter la marque Garantia, l’une des leaders des accessoires pour le jardin ? Vous pouvez compter sur sa solidité et sa durabilité. Le récupérateur d’eau de pluie VINO de Garantia est garanti deux ans, et les pièces restent disponibles deux ans après la dernière unité vendue.

Ce récupérateur d’eau de pluie, si vous prenez soin de le protéger l’hiver, vous accompagnera des années durant. L’été n’est pas terminé, et quelques orages viendront sûrement remplir votre récupérateur d’eau de pluie… En revanche, la promotion actuelle, elle, ne sera peut-être pas éternelle !

*Les prix ont été relevés le 10 août 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.