Le robinet électrique ATWFS avec chauffe-eau instantané intégré est à 25,10 € (- 42 %) sur cette marketplace

Nous sommes dans les dernières semaines de l’année 2023, et celle-ci aura été plutôt éprouvante du côté des finances. Inflation record, augmentations successives de l’électricité et du gaz. Crise sans précédent sur les pellets de bois, rien ne nous aura été épargné. Plaie d’argent n’est certes pas mortelle, mais en attendant, il faut tout de même assumer et continuer de remplir le frigo. Dans notre foyer, l’ « homme à abattre », c’est le chauffe-eau ! Cet appareil qui nous est indispensable est l’un des plus énergivores, avec 800 kWh par an, selon Engie. Lorsque vous tirez de l’eau chaude, non seulement vous attendez plusieurs secondes que l’eau arrive et vous en gaspillez, mais en plus, il tire sur votre compteur. Nous vous invitons à découvrir le robinet électrique 220 V avec chauffe-eau instantané ATWFS, actuellement au prix de 25,10 €* au lieu de 42,99 €, soit une réduction de 42 %. Une invention géniale qui s’installe en quelques minutes et qui pourrait vous faire économiser beaucoup d’argent sur vos futures factures. Découverte.

Présentation du robinet électrique 220 V ATWFS

Le robinet électrique ATWFS, alimenté en 220 V, est une solution innovante qui simplifie la vie quotidienne en apportant de l’eau chaude instantanée dans la cuisine et la salle de bains. Doté d’un chauffe-eau instantané de 3 000 W, ce robinet est conçu pour procurer un confort immédiat. Son écran LED affiche la température de manière numérique, garantissant une utilisation simple et sécurisée. Ce robinet électrique est non seulement commode, mais il est également économe en énergie, affichant la classe énergétique A. Son design simple et élégant s’intègre harmonieusement dans différents types de décors. Fabriqué en acier inoxydable, il est résistant aux températures élevées, garantissant une utilisation durable. De plus, avec une tension de 220 V et une sortie de chaleur de 3 000 W, ce robinet électrique est conçu pour répondre aux besoins d’eau chaude de manière efficace. Il est alimenté par un câble électrique, ce qui facilite son installation. En somme, le robinet électrique ATWFS est une solution moderne, pratique et économe en énergie pour apporter de l’eau chaude instantanée dans votre quotidien.

Que faut-il savoir de plus sur cet économiseur d’énergie ?

Ce robinet est doté d’une puissance unifiée de 3 000 W, il chauffe l’eau en un temps record, en seulement 3 s, éliminant ainsi tout temps d’attente. De plus, sa conception polyvalente le dote d’un robinet rotatif à 360°, permettant de répondre aux besoins en eau dans toutes les directions. Il dispose également d’une buse d’économie d’eau qui favorise l’économie d’énergie et évite le gaspillage.

ATWFS Robinet électrique 220 V avec chauffe-eau instantané, 3000 W, affichage de la température LED, chauffe-eau pour cuisine, salle de bain, eau instantanée (dessous, grand) 【Chauffage rapide】 Utilisez SRH pour augmenter la surface de chauffage du liquide. Puissance unifiée sont les 3000 watts, le terminal est chauffé pendant 3 secondes, rapidement sans temps... PromoMeilleure Vente n° 1

Pourquoi ferez-vous des économies grâce à lui ?

Vous souhaitez savoir peut-être pourquoi vous ferez des économies alors que ce robinet consomme aussi de l’électricité ? Certes, c’est vrai, mais il en consommera beaucoup moins que votre chauffe-eau. Vous éliminerez aussi complètement le temps d’attente entre le moment où vous ouvrez le robinet et le moment où l’eau est enfin chaude. Les économies se feront donc sur deux postes : l’eau et l’électricité. L’installation se fait simplement en le branchant sur une prise électrique (16 A /230 V). Il suffit ensuite de le relier uniquement à l’arrivée d’eau froide, afin de ne pas déclencher votre chauffe-eau inutilement, et il chauffera instantanément (trois secondes) sans gaspillage. De plus, l’eau est souvent chauffée à 65 °C lorsqu’elle sort du chauffe-eau, or 50 °C suffisent, un réglage que vous pourrez directement opérer sur le robinet électrique. Le robinet est actuellement en solde sur Amazon au prix de 25,10 € au lieu de 42,99 € (42 % de réduction.). Que pensez-vous de ce bon plan sur ce robinet avec chauffe-eau intégré ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Prix relevé le 2 novembre 2023, il est susceptible d’être modifié par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez