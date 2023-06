Les 4 panneaux solaires Beem (prêt à l’emploi) sont à un prix historiquement bas sur cette boutique

Vous possédez un abri de jardin, ou une piscine et aimeriez utiliser des panneaux solaires pour l’alimenter en électricité, ou la chauffer ? Cette promotion sur le kit solaire Beem peut vous aider à franchir le pas vers cette énergie renouvelable qu’est le Soleil. Il est fabriqué par Beem Energy, une entreprise spécialisée dans le secteur de l’énergie solaire et fondée en 2017. L’objectif principal de l’entreprise est de développer et de fournir des solutions d’énergie solaire pour les particuliers, les entreprises et les collectivités locales. L’un des principaux avantages de Beem Energy est sa capacité à proposer des solutions clés en main. C’est le cas avec ce kit solaire Beem, en grosse promotion sur Leroy Merlin (−81 €), qui s’installe en moins d’une heure. Découverte.

Présentation du kit solaire Beem

Avec les panneaux solaires Beem, l’installation est simple ! Il vous suffit de choisir une façade ensoleillée, d’y fixer votre panneau Beem et de le brancher sur une prise 230 V de votre logement. C’est tout ! Vous produisez désormais votre propre électricité solaire. L’onduleur intégré au système assure la synchronisation avec le réseau électrique, permettant ainsi aux électrons solaires de circuler dans le circuit électrique de votre logement. Une fois distribués, ils alimentent les appareils électriques à proximité qui sont en cours d’utilisation.

Le kit solaire Beem pour quelles utilisations ?

L’objectif de Beem Energy est de vous permettre de produire votre propre électricité afin de compenser la consommation continue de certains appareils tels que le réfrigérateur, la box internet, la pompe à chaleur, la VMC, etc. Par exemple, un kit Beem Energy produira chaque année environ 15 % de la consommation d’un foyer moyen (hors chauffage). En produisant votre propre énergie, vous êtes également protégés contre les augmentations futures du prix de l’électricité.

Gratuite et disponible sur téléphone et ordinateur, l’application Beem Energy vous procure la possibilité de suivre en temps réel votre production d’énergie solaire et de surveiller votre consommation (en se connectant à votre compteur intelligent Linky). Grâce à l’application Beem Energy, vous pouvez garder un œil sur votre production d’énergie solaire instantanée, ce qui vous permet de voir combien d’électricité verte, vous générez à tout moment.

De quoi se compose le kit solaire ?

Le kit solaire Beem se compose de :

4 panneaux solaires au motif floral

Onduleur

Vis

4 fixations murales

Patrons

Box de suivi

Un panneau mesure 70 × 70 cm et pèse approximativement cinq kilos. Il est donc facile à manipuler même par une seule personne. De plus, le kit de départ fourni 300 W, mais il est possible d’assembler trois kits pour obtenir une puissance de 900 W. Les quatre panneaux solaires Beem sont à 599 € au lieu de 680 € sur le site Leroy Merlin (Livraison en quatre jours ouvrés chez vous GRATUIT).

Comment installer le kit solaire Beem

Comme nous vous l’avons dit, le kit s’installe sur une prise électrique. Vous devrez donc disposer d’une installation électrique aux normes, de 2,5 m² de surface en façade au soleil du matin au soir sans aucun ombrage (arbre, toit, etc.). Pour les branchements, vous devrez disposer d’une connexion wifi pour suivre votre production en temps réel et d’une prise domestique à moins de 10 mètres de l’endroit où votre kit sera installé (rallonge possible).

Doit-on obtenir une quelconque autorisation pour installer ce kit solaire ?

L’installation des kits solaires Beem Energy est très simple et nécessite peu de démarches administratives. Vous devrez tout d’abord remplir un formulaire déclaratif (CACSI) sur le site d’ENEDIS. Et, si votre installation est située à plus de 1,80 m du sol, vous devrez également effectuer une demande d’autorisation auprès de votre mairie.

