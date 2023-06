Les prix des aspirateurs Roborock n’auront jamais été aussi bas qu’aujourd’hui grâce à Geekmaxi !

Vous voulez changer d’aspirateur, car le vôtre a rendu l’âme ou ne convient plus à votre mode de vie ? C’est peut-être le moment de profiter des ventes flash organisées par le site GEEKMAXI sur la marque Roborock ? Non seulement les prix de trois modèles, le Dyad Pro, le S8 et le S7 Pro Ultra, sont en baisse, mais, en plus, le site vous propose des coupons exclusifs ! Vous aurez le choix entre un aspirateur eau et poussière (Dyad Pro), un aspirateur robot (S8) et un aspirateur laveur robot (S7 Plus Ultra). Et, comme les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules, vous pourrez aussi bénéficier de 4 % de réduction sur le site en vous abonnant, et d’un coupon de 2 % en créant votre compte.

Présentation de l’aspirateur eau et poussière Roborock Dyad Pro

Le Roborock Dyad Pro 17 000 Pa est un aspirateur pour eau et poussière puissant doté de fonctionnalités améliorées. Sa tête de nettoyage DyadPower™ propose une puissance d’aspiration de 17 000 Pa. Il se dote d’une brosse à double rouleau, qui laisse le sol impeccable après son passage. Les rouleaux tournent dans le sens opposé, capturant ainsi les saletés les plus fines. De plus, il dispose d’un système d’auto-nettoyage et d’auto-séchage, éliminant efficacement la saleté et les odeurs (plus de 99 % de la saleté grâce à un frottement alterné). Ajoutons à cela un capteur intelligent DirTect™ qui ajuste automatiquement sa puissance de nettoyage et son débit d’eau en fonction du degré de saleté du sol. Avec sa batterie efficace, il procure une autonomie de nettoyage maximale de 300 m² sur une seule charge. De plus, il dispose d’un distributeur de nettoyant automatique qui ajuste le produit au regard de la saleté rencontrée. Enfin, il se dote, comme tous les modèles de la marque, de l’application Roborock qui permet un contrôle facile et des alertes vocales en temps réel. L’aspirateur eau et poussière Roborock Dyad Pro est à 349,00 € au lieu de 449,00 € avec le coupon : 3rUfVtnf

Présentation de l’aspirateur robot Roborock S8

Le Roborock S8 est un aspirateur robot performant qui dispose d’une puissance d’aspiration de 6 000 Pa grâce à la technologie d’aspiration HyperForce®. Cette technologie lui permet de capturer efficacement la saleté et la poussière, même les plus petites particules. Il se dote aussi d’un système ingénieux d’évitement d’obstacles 3D réactif qui utilise la lumière structurée 3D et l’imagerie infrarouge pour identifier et éviter les dangers et les obstacles sur son chemin. Avec sa brosse DuoRoller, composée de brosses doubles en caoutchouc, il dispose d’une meilleure aspiration et évite que les poils d’animaux s’emmêlent. Pour le lavage, il dispose de la technologie de vibration sonique, VibraRise® pour un lavage à grande vitesse de 3 000 coups de serpillère par minute.

Le Roborock S8 s’équipe également de la navigation LiDAR PreciSense® afin de créer des cartes détaillées de votre maison, permettant au robot de trouver le meilleur itinéraire de nettoyage. Vous pouvez aussi lui indiquer des zones interdites en dessinant des murs invisibles dans l’application Roborock. Cette cartographie 3D vous permettra aussi de configurer quatre pièces (ou étages) différentes et de programmer les nettoyages aux heures qui vous arrangent. L’aspirateur robot Roborock S8 au prix 579,00 € au lieu de 699,00 € avec le coupon : N7WVBQ67

Présentation du robot aspirateur laveur Roborock S7 Pro Ultra

L’aspirateur robot laveur Roborock S7 Pro dispose d’une fonction de lavage automatique qui assure un nettoyage en profondeur de vos sols. Il se dote d’une puissance d’aspiration de 5 100 Pa, pour venir à bout des saletés les plus tenaces. Vous pourrez même le contrôler par la voix, car il est compatible avec Alexa d’Amazon. Il s’équipe aussi d’une base autonettoyante qui fait qu’il se recharge plus rapidement puisqu’il s’y rend seul. Il dispose d’un grand sac à poussière de 2.5 litres, qui peut être vidé seulement toutes les 7 semaines. Son autonomie permet de couvrir une surface de 300 m², il est donc en particulier adapté pour les grandes maisons. De plus, vous pouvez utiliser la fonction qui lui permet de se recharger uniquement en heures creuses.

Cela vous assurera aussi de gagner quelques euros sur votre facture d’électricité. Enfin, lui aussi se dote de la technologie de nettoyage VibraRise® décrite plus haut et d’un système de détection de tapis et de levage automatique de la serpillère. Lorsqu’il détecte un tapis, la serpillère se soulève automatiquement et ne risque donc pas de le mouiller. Terminons avec la cartographie 3D et le contrôle des applications, qui permettent de recréer votre maison dans l’application Roborock, de visualiser votre maison en 3D et de parcourir virtuellement chaque pièce. Le robot aspirateur laveur Roborock S7 Pro Ultra au prix de 819,00 € au lieu de 1 199 € avec le coupon : AhBYeyZh