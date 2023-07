Vous êtes sur la plage, le soleil vous réchauffe le corps et le bruit des vagues vous berce doucement ? On est bien là, pensez-vous. Évidemment, le moment présent est plutôt très agréable, mais les moments doux ne sont pas éternels et il va falloir penser à rentrer, à retrouver votre maison et bientôt… le froid. Nous sommes encore en été et vous ne pensez pas réellement à vous chauffer cet hiver. Pourtant, nous ne pourrions que vous conseiller, pour une fois, d’être prévoyants sur vos achats de pellets de bois. Après une légère baisse en juin, il semblerait qu’une petite hausse se profile à l’horizon. Spéculation ou pas, comme le supposent ces députés, peu importe, c’est à votre porte-monnaie que cette hausse s’adressera. Petit tour de quelques marchands proposant des pellets à prix raisonnables, c’est parti.

Le moins cher actuellement, chez Brico Dépôt

Actuellement, le moins cher sur les sites de vente en ligne se trouve chez Brico Dépôt avec 6,90 €* le sac de 15 kg (0,46 € le kg). C’est évidemment un peu plus cher qu’en 2021, où il se vendait moins de 5 €, mais beaucoup moins cher qu’en 2022, où il a pu atteindre 15 €. Les pellets Biowood sont des pellets Premium, qualité EN Plus / A1, soit l’une des meilleures normes de qualité pour des pellets de bois. Retrouvez ces pellets chez Brico Dépôt, en livraison ou dans certains magasins.

Une bonne affaire chez Bricorama ?

L’enseigne de bricolage propose actuellement le sac de pellets de 10 kg à 7,60 € sur les pellets Woodstock, l’une des meilleures marques de pellets actuellement. Autant vous dire que vous ne serez pas lésés sur la qualité. Cependant, attention, le prix est alléchant, mais le prix au kilo est donc de 0,50 € contre 0,46 € sur le sac présenté juste avant. Enfin, si vous aimez les acheter en petite quantité, c’est un bon plan. Retrouvez les pellets Woodstock en sac de 10 kg chez Bricorama.

Et ailleurs, quelles sont les tendances actuelles ?

Castorama : le sac le moins cher est actuellement à 7,50 € dans cette enseigne de bricolage. Il s’agit de pellets de bois de bonne qualité, avec un taux de cendre < 0,3 % et un taux d’humidité < 8 %. Pour commander, c’est par ici : Pellet de bois Castorama .

dans cette enseigne de bricolage. Il s’agit de pellets de bois de bonne qualité, avec un taux de cendre < 0,3 % et un taux d’humidité < 8 %. Pour commander, c’est par ici : . Leroy Merlin : dans cette seconde enseigne, c’est un peu moins cher avec les excellents pellets Woodstock disponibles à 6,90 € le sac de 15 kg. En choisissant ces pellets, vous aurez la qualité assurée. Pour commander c’est par ici : Pellet de bois Leroy Merlin .

. Amazon : pour les pellets de bois, Amazon n’est peut-être pas la meilleure option, côté prix. En revanche, il propose en ce moment des pellets canadiens d’une qualité exceptionnelle à 9,10 € le sac de 15 kg (hors frais de port). Ces pellets sont annoncés comme les meilleurs pellets sur le marché des poêles et des chaudières. Produits à partir des meilleurs sapins rouges de la zone orientale, traités et stockés, ils sont transportés de Halifax jusqu’en Europe où ils sont distribués. Vous pouvez les retrouver sur Amazon en cliquant ici : pellets canadiens.

Ne tardez pas trop à faire vos stocks pour l’hiver ! Le marché est très fluctuant en ce moment et les prix pourraient augmenter à la rentrée, les stocks pourraient aussi s’épuiser rapidement !

*Les prix ont été relevés le 20 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales