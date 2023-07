En ce moment, il fait chaud, voire très chaud, et nous avons tendance à abuser des passages sous la douche. Certes, nous avons conscience que nous les paierons sur notre prochaine facture, mais comment résister à une douche lorsque l’on transpire à grosses gouttes au moindre effort fourni. Pour prendre des douches fréquentes, sans consommer trop d’électricité pour chauffer l’eau, il existe une solution simple et peu onéreuse : la douche solaire. Habituellement utilisée pour se doucher avant et après la piscine, rien n’empêche de l’installer dans le jardin, pour profiter d’une douche en plein air et avec de l’eau tiède. En cette période où les promotions sont partout, nous avons déniché une bonne affaire sur la douche solaire FIDGI 35 L chez Leroy Merlin. Soldée à 119,90 €* au lieu de 149,90 €, c’est un petit investissement à faire pour profiter d’eau chaude gratuite dans le jardin. Découverte.

Présentation de la douche solaire FIDGI 35 L

La douche solaire FIDGI 35 L est un choix idéal pour ceux qui recherchent une solution pratique et durable pour se doucher à l’extérieur. Avec des dimensions de 217 cm de hauteur et 16 cm de diamètre, la douche offre suffisamment d’espace pour une expérience de douche confortable. La structure de la douche est fabriquée en PVC de couleur noire, ce qui lui confère un aspect moderne et élégant. Le pommeau de douche, en ABS (plastique), a un diamètre de 15 cm, offrant ainsi une large couverture d’eau pendant la douche. Le tuyau, également en PVC, assure un débit constant de l’eau. Le mitigeur, fabriqué en alliage de zinc, se trouve à une hauteur de 100 cm, permettant un réglage facile de la température de l’eau.

Que faut-il savoir de plus sur cette douche solaire ?

La douche solaire dispose aussi d’un rince-pieds en ABS (plastique) situé à une hauteur de 60 cm pour faciliter le nettoyage des pieds. La capacité de la douche est de 35 l, avec une température maximale de l’eau de 60 °C et une pression maximale de l’eau de 3,5 bars. La douche est livrée avec un système de fixation inclus et nécessite un assemblage, pour lequel une notice est fournie. De plus, la douche solaire FIDGI 35 L est assortie d’une garantie de deux ans. La livraison se fait en un seul colis de dimensions 120 cm de longueur, de 44 cm de largeur et de 26 cm de hauteur, avec un poids brut de 11,4 kg et un poids net de 9,5 kg. La douche solaire Fidji Happy Garden est soldée à 119,90 €* au lieu de 149,90 € sur le site Leroy Merlin, Amazon et Darty. Sachez qu’elle est également disponible à 129 € sur Conforama et Cdiscount.

Comment brancher une douche solaire ?

Si vous envisagez l’achat d’une douche solaire, il faut aussi envisager l’endroit où vous l’installerez. Il faudra choisir l’endroit le plus ensoleillé possible, c’est évident ! Si vous l’installez à l’ombre de votre abri de jardin, par exemple, vous ne disposerez pas d’eau chaude ! De plus, il faudra que cette douche solaire se trouve près d’une arrivée d’eau et suffisamment éloignée de massifs fleuris pour éviter d’attirer les guêpes et les frelons, qui adorent les points d’eau ! Pour la raccorder, vous avez deux options possibles. Soit vous raccordez la douche directement à l’arrivée d’eau du réseau, soit vous installez un simple tuyau d’arrosage sur l’arrivée de la douche.

Et puisqu’elle est solaire, un raccordement à l’eau froide suffira évidemment. Enfin, si vous utilisez des savons ou des gels douches, ne recourez jamais à des produits chimiques, mais uniquement à des savons solides naturels. Sauf si vous avez aussi raccordé l’évacuation de votre douche solaire au réseau d’eaux usées de la ville. Pour l’évacuation, pensez à installer votre base légèrement en pente ou sur un caillebotis pour éviter que l’eau ne stagne dans le rince-pied ni autour de la douche !

* Les prix ont été relevés le 11 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.