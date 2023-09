Septembre est de retour et la chasse aux granulés de bois pas chers va pouvoir commencer ! Chaque mois, nous vous tenons informés des prix des pellets chez nos marketplaces préférées, afin de vous aider à trouver les pellets aux meilleurs prix. Ce ne sera peut-être pas une mince affaire, puisque ceux-ci ont déjà tendance à augmenter alors que l’automne n’est pas encore arrivé. Cette fois-ci, le bon plan se trouve dans certains magasins E.Leclerc Brico, avec un sac de pellets à 5,39 €, le prix le plus bas depuis ces derniers mois. Attention, selon les commentaires des acheteurs, ce prix ne sera pas le même dans tous les magasins. De plus, ces pellets ne seraient disponibles que dans certains magasins. Enfin, si vous avez besoin de pellets et qu’il y a un E.Leclerc Brico près de chez vous, ça vaut peut-être le coup d’y faire un tour. Présentation.

Quels sont les pellets vendus à ce prix par E.Leclerc Brico ?

La marque des pellets de bois vendus par E.Leclerc Brico n’est pas mentionnée, nous avons seulement quelques éléments glanés sur le visuel proposé. Cette promotion exceptionnelle est valable jusqu’au 16 septembre inclus : le sac de 15 kg est proposé au prix de seulement 5,39 €, ce qui équivaut à un coût de seulement 0,36 € par kilo. Concernant la qualité des pellets proposés, ils répondent à la norme DIN Plus 7A234, l’une des normes européennes des plus exigeantes, disposant d’un taux de cendres de 0,7 % et d’un pouvoir calorifique de 4,6 kWh/kg. Nous n’avons pas d’informations au sujet de leur taux d’humidité, mais répondant à la norme DIN Plus, celui-ci doit être inférieur à 10 % normalement. Vous ferez également un geste pour l’environnement en choisissant ces pellets proposés par E.Leclerc Brico, qui sont issus des forêts locales gérées durablement.

Quelles sont les « normes » pour des pellets de qualité ?

La production de granulés de bois de catégorie A1, spécialement conçus pour le chauffage domestique, est encadrée par la principale norme européenne EN 14 961-2. Cette dernière est en conformité avec la norme internationale EN ISO 17 225-2. Ces normes établissent les critères essentiels pour assurer la qualité de ces pellets. Les granulés conformes à ces normes présentent un diamètre de 6 mm ± 1 ou 8 mm ± 1, et leur longueur varie de 3,15 à 40 mm. Ils affichent une humidité maximale de 10 % et un taux de cendres limité à 0,7 %. En outre, leur résistance mécanique doit être d’au moins 97,5 %, avec un taux de fines ne dépassant pas 1 %. Les additifs, le cas échéant, ne doivent pas excéder 2 %. Quant au pouvoir calorifique (PCI) de ces normes européennes, il doit être situé de 4 600 à 5 300 kWh/kg. (Source : TotalEnergies).

Comment économiser vos pellets de bois ?

Pour optimiser l’efficacité de votre poêle à pellets et économiser sur votre consommation de granulés, suivez ces conseils clés :

Réglez précisément l’admission d’air pour maintenir une combustion adéquate.

Assurez-vous que la température de consigne ne dépasse pas 19 °C pour éviter une surconsommation de pellets.

Utilisez la programmation de votre poêle pour des économies pouvant atteindre 20 %.

Effectuez un entretien régulier, y compris le nettoyage hebdomadaire et le ramonage annuel.

Installez un petit ventilateur de poêle pour redistribuer la chaleur dans la pièce et réduire la consommation de granulés.

Retrouvez nos cinq astuces, en détail, pour réduire votre consommation de pellets de bois, ainsi que notre annuaire des vendeurs de pellets locaux pour vous aider à trouver le meilleur prix !

