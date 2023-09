Pellets : 5 conseils avisés pour anticiper et diminuer sa consommation de granulés de bois cet hiver

Ah les pellets de bois, ils occupent toutes nos pensées, et nous nous demandons cette année à quels prix ils seront proposés au cœur de l’hiver ! L’année dernière fut une année noire pour les utilisateurs qui ont parfois vu la tonne de pellets s’envoler à plus de 1 000 € contre 300 € en 2021… Et avec les hausses successives de l’électricité, il va falloir la jouer fine pour économiser sur votre stock de pellets ! Voici quelques astuces pour que vos sacs de pellets ne fondent pas comme neige au soleil. Si vous suivez ces conseils, peut-être que la facture sera moins difficile à digérer. C’est parti !

Conseil n° 1 : un bon réglage du poêle

Les poêles à pellets nécessitent des réglages pour être au summum de leurs performances et vous permettre d’économiser sur vos pellets. Nous vous donnons les réglages à connaître, mais ceux-ci sont à effectuer par un professionnel de préférence. La régulation de l’admission d’air constitue un élément crucial, car l’air est essentiel pour maintenir une combustion adéquate et une chaleur uniforme. Ajuster le débit d’air nécessite une considération attentive de la qualité des granulés utilisés ainsi que du tirage de l’insert ou du poêle. Si l’entrée d’air est excessive, les granulés brûleront trop rapidement, entraînant une surconsommation de pellets. En revanche, réduire la ventilation freine la combustion des granulés en limitant l’apport d’air.

Vous devez aussi ajuster la température de consigne, qui devrait idéalement se situer autour de 19 °C. Au-delà de cette température, chaque degré supplémentaire entraîne une surconsommation de pellets d’environ 7 %. Enfin, la gestion de l’approvisionnement en granulés est également primordiale. Il est recommandé de le régler pour égaler ou être inférieur au débit d’air, garantissant ainsi une utilisation adéquate des granulés.

Conseil n° 2 : la qualité des pellets est primordiale !

Gare aux arnaques, elles se multiplient sur les réseaux sociaux et si vous avez la chance de recevoir les pellets commandés, ils pourraient être de piètre qualité ! Les pellets de bois doivent répondre à l’une de ces normes au moins : Qualibois, DIN Plus, label Flamme Verte, EN Plus A1 et NF Haute performances. Les pellets de bois doivent avoir une taille de 6 à 8 mm de diamètre et de 2 à 3 cm de longueur. Leur pouvoir calorifique (PCI) doit être inférieur à 5 kWh et leur résistance mécanique doit être inférieure ou égale à 0,7 %. Par ailleurs, si le taux de cendres doit être inférieur à 0,7 %, le taux d’humidité ne doit pas dépasser 10 %. Et enfin, si vous choisissez un pellet de bois avec additif, ce taux ne doit jamais être supérieur à 2 %.

Conseil n° 3 : utiliser la programmation de votre poêle à pellets

Les poêles à pellets munis d’un programmateur offrent un avantage considérable qu’il serait regrettable de négliger. Cette fonction de programmation permet de prévoir des plages horaires pour le chauffage, permettant ainsi d’ajuster le fonctionnement de l’appareil en fonction des habitudes de votre foyer. En prenant soin de programmer votre poêle à granulés de manière précise et en adaptant sa température au regard de votre présence ainsi que des différentes périodes de la journée, vous pourriez réaliser des économies significatives. En effet, elles pourront atteindre jusqu’à 20 % de réduction sur votre consommation de pellets.

Conseil n° 4 : un entretien régulier s’impose

Un poêle encrassé va augmenter votre consommation de pellets de bois ! L’entretenir régulièrement est donc essentiel. Il faudra veiller à nettoyer le poêle au moins une fois par semaine, vider le tiroir de cendres et nettoyer la vitre. Enfin, il faudra faire ramoner le conduit au moins une fois par an par un professionnel. Ce dernier vous fournira une attestation essentielle pour votre assurance en cas d’incendie. Et vous pouvez aussi, une à deux fois par an, ramoner votre conduit pour encore plus d’économies.

Conseil n ° 5 : installer un petit ventilateur de poêle

Pour une cinquantaine d’euros, vous pouvez installer un petit ventilateur de poêle sur l’appareil ou sur le conduit. Ce ventilateur fonctionne sans batterie ni piles et se déclenche automatiquement dès qu’une certaine chaleur est atteinte (de 50 °C à 80 °C), en fonction du modèle choisi. Il va servir à renvoyer la chaleur du conduit et du poêle vers le centre de la pièce.

Vous ne gagnerez pas 15 °C avec ce petit ventilateur, mais 1 ou 2 °C. Ce qui est tout de même suffisant pour que vous rechargiez moins souvent votre poêle en pellets de bois. Vous trouverez ces petits ventilateurs sur la plupart des marketplaces comme Leroy Merlin, Cdiscount ou Amazon. Ainsi, nous avions nous-mêmes installé un ventilateur l’an dernier, retrouvez notre test dans cet article dédié.

