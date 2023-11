En ce moment, c’est un peu la valse des bonnes affaires quant aux pellets de bois. Toutes les enseignes tentent de proposer les meilleurs prix à leurs clients et tirent les prix vers le bas. La meilleure offre actuellement se trouve chez Brico Dépôt, qui propose des pellets de marque WoodPecker, fabriqués en Belgique, au prix de 5,69 € le sac de 15 kg. Attention, les pellets WoodPecker sont disponibles dans certains magasins de France selon les arrivages et les stocks disponibles. N’hésitez pas à changer de magasins pour voir si l’offre est disponible à quelques kilomètres de votre magasin préféré. Et à ce prix-là, il se peut que les stocks fondent comme neige au soleil. S’ils sont disponibles dans votre magasin, un conseil : foncez !

Présentation des pellets de bois WoodPecker

Les pellets de bois WoodPecker sont donc fabriqués en Belgique et sont composés à 70 % de résineux et à 30 % de feuillus, assurant une combustion efficace et durable. Conditionnés en sacs de 15 kg, ils sont spécialement conçus pour une utilisation optimale dans les poêles à granulés ou les chaudières. Avec un pouvoir calorifique inférieur de ≥ 4,6 kWh/kg, ces pellets offrent une chaleur consistante et confortable. De plus, leur faible taux d’humidité (≤ 10 %) garantit une combustion propre et réduit les émissions. Les pellets WoodPecker répondent aux normes DINplus / ENplus, assurant une qualité certifiée. Leur taux de cendre limité (≤ 0,7 %) simplifie l’entretien de votre appareil de chauffage. Avec une longueur comprise de 3,15 à 40 mm, un diamètre de 6 mm et une durabilité mécanique de ≥ 98 %, les pellets WoodPecker offrent une solution fiable pour chauffer votre espace de manière écologique et efficace.

Comment choisir les bons pellets de bois ?

L’ADEME, dans un guide pour l’utilisateur, donne quelques conseils pour bien choisir ses pellets de bois et présente les certifications leur conférant leur qualité. Les certifications impliquent la validation par un organisme de contrôle, tandis que les adhérents aux marques de qualité s’engagent à respecter un cahier des charges, même s’ils ne font pas l’objet d’un contrôle externe. Concernant les combustibles solides, des certifications telles que « NF Bois de chauffage » pour le bois bûches et « NF Granulés biocombustibles », « Din plus » d’origine allemande, et « EN plus » européenne pour les granulés sont des gages de qualité reconnus.

Pour les bois bûches, des marques de qualité telles que « France Bois Bûche », déclinées en fonction des régions, assurent également des normes élevées. Par ailleurs, les certifications PEFC et FSC® garantissent la gestion durable des forêts, assurant ainsi une approche responsable dans le choix de votre combustible.

Quelles sont les qualités d’un « bon pellet de bois » ?

Dans ce même communiqué de presse, l’ADEME émet des indications quant à la qualité que les pellets de bois devraient avoir pour être considérés comme des pellets de qualité. Les granulés, par ailleurs connus sous le nom de pellets, résultent de la compression de sciures provenant de bois résineux et feuillus. Les pellets de qualité ne doivent comporter aucun additif chimique, mais un liant naturel.

Présentés sous la forme de petits cylindres de 6 mm de diamètre et variant en longueur de 3,15 à 40 mm, ils doivent afficher un pouvoir calorifique d’au moins 4 600 kWh par tonne, accompagné d’un taux d’humidité inférieur à 10 %. Vous savez désormais tout sur les pellets, et ceux vendus par Brico Dépôt respectent ces normes de qualité, vous pouvez donc les acheter « les yeux fermés » ! Que pensez-vous de ce bon plan sur les pellets ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

