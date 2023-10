Préparez-vous à l’hiver avec ces abris de jardin (en promotion) pour protéger votre bois de chauffage

Comme chaque année, l’automne rime avec commande de bois de chauffage ou de pellets pour bien accueillir l’hiver et évidemment cela va de pair avec le rangement de votre stock. Comme vous le savez, le bois de chauffage doit être stocké à l’abri de la pluie, mais de préférence à l’extérieur afin qu’il puisse poursuivre son séchage. Un bois bien sec sera l’assurance d’une flambée efficace et d’une consommation de bois raisonnable. Pour vous préparer à l’hiver, nous avons déniché trois bons plans sur les abris pour bois de chauffage. Et comme les vacances, les bons plans ne durent qu’un moment, c’est donc peut-être maintenant qu’il faut passer commande.

Le Burger Abri bûche en bois OLBIA sur Amazon

L’abri bûche en bois OLBIA de Jardipolys, avec ses dimensions de 220 × 175,5 × 183 cm, offre une solution de stockage pratique et esthétique pour votre bois de chauffage. Fabriqué en pin sylvestre, ce petit abri de stockage peut contenir jusqu’à 1,5 stère de bois. Avec sa conception comprenant deux murs et un toit en bois, il offre une protection fiable contre les intempéries tout en permettant à votre bois de sécher efficacement. Certifié FSC, il est également respectueux de l’environnement. Il pèse 50 kg et est conçu pour être adossé à un mur, ce qui le rend idéal pour optimiser l’espace. Cet abri bûche est actuellement au prix de 199 €* au lieu de 261,97 € sur Amazon.

L’abri bûche Memphis, FOREST STYLE chez Leroy Merlin

L’abri bûche Memphis de la marque FOREST STYLE se présente comme une solution pratique et élégante pour le stockage de votre bois. Fabriqué en pin sylvestre et déjà traité, cet abri élimine la nécessité d’un traitement supplémentaire. Ses dimensions extérieures de 210 × 90 cm et ses dimensions hors tout de (L × l × H) : 221 × 114,5 × 203 cm en font un espace généreux pour stocker votre bois de chauffage.

Le traitement autoclave vert classe 3 appliqué procure une protection contre la moisissure et les attaques d’insectes, garantissant la durabilité de l’abri. Bien que le bois présente des traces vertes initiales en raison du traitement, ces marques s’estomperont avec le temps pour laisser place à la couleur naturelle du bois. Une toiture traditionnelle à pente achève la conception. Esthétiquement, il se teinte de beige pour s’intégrer parfaitement dans votre jardin ou le long du mur de votre abri de jardin. Cet abri bûche est disponible au prix de 249 €* chez Leroy Merlin.

Le bûcher bois autoclave HABRITA chez Castorama

Le bûcher bois autoclave HABRITA est un abri conçu pour recevoir deux stères de bois. Cet abri pour bûche propose une conception soigneusement pensée, prémontée et traitée autoclave pour une durabilité accrue. Avec des dimensions généreuses de largeur 188 cm, de profondeur 86/65 cm et de hauteur 187/163 cm, cet abri vous offre suffisamment d’espace pour entreposer votre bois. Non seulement son design esthétique protège votre bois, mais il ajoute également une touche d’élégance à votre espace extérieur.

Le toit est équipé d’une couverture bitumée pour une protection optimale contre les éléments. De plus, ce produit est fabriqué en Europe et labellisé FSC. Ce qui témoigne de son engagement pour la durabilité et la responsabilité environnementale. Ce bûcher bois autoclave HABRITA est disponible au prix de 215 €* chez Castorama. Que pensez-vous de ce bon plan sur les abris de bois de chauffage ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez