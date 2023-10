Préparez-vous au compostage obligatoire avec le composteur EasyMix (2 en 1) actuellement en promotion

Dans quelques mois, le tri des biodéchets deviendra obligatoire pour tous les Français. Cette obligation découle de la loi AGEC, votée, il y a quelques années et qui se décline en plusieurs axes. Parmi ces axes, le gouvernement a inscrit aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire sur cette loi, englobant aussi la valorisation des déchets alimentaires. Concrètement, cela implique que toutes les communes devront mettre à disposition une solution de tri des biodéchets. Cependant, force est de constater que très peu de communes sont prêtes et il faudra peut-être que nous pallions cela en compostant, nous-mêmes, nos biodéchets. Justement, le composteur EasyMix 2 en 1 d’Hozelock est en promotion sur Amazon au prix de 107,10 €* au lieu de 179,99 € (- 40 %), c’est probablement le moment de commencer à trier vos biodéchets ?

Présentation du composteur Hozelock EasyMix 2 en 1

Le composteur Hozelock EasyMix 2 en 1 révolutionne le processus de compostage avec son design ingénieux et ses fonctionnalités pratiques. Fabriqué en matériau carboné, ce composteur cylindrique d’une capacité de 100 l offre une solution efficace pour transformer vos déchets en compost riche. Son tambour fermé, équipé de poignées latérales et de quatre ouvertures d’aération réglables, facilite le brassage des déchets tout en évitant les insectes et les odeurs désagréables. Grâce au “système Tumble”, le compostage est accéléré, passant de six mois à seulement deux mois par rapport aux composteurs traditionnels. Le tambour dispose d’une trappe refermable pour un retrait facile du compost, avec des autocollants explicatifs sur les types de déchets autorisés.

Pourquoi le composteur EasyMix 2 en 1 est-il différent des autres ?

Le composteur EasyMix 2 en 1 va au-delà du simple compostage en intégrant un bac de récupération unique sous le tambour. Ce réservoir breveté recueille le liquide nutritif issu du compostage et peut directement être connecté à un tuyau d’arrosage, fournissant ainsi un engrais riche pour vos plantes. Les dimensions compactes du produit (34 L × 57,5 l × 57,5 H cm) et son poids de 6,66 kg le rendent facile à manipuler. Une fois le processus de compostage terminé, le tambour peut être retiré du sol et déplacé grâce à ses roulettes, permettant ainsi une distribution facile du compost dans le jardin ou son mélange avec la terre.

Les biodéchets, qu’est-ce que c’est exactement ?

Par définition, les biodéchets sont des déchets organiques qui, une fois récupérés, partent vers des unités de traitement aussi appelées déconditionneurs de déchets, comme l’unité Moulinot de Réau (77). Une fois « digérés » par le déconditionneur, ces biodéchets sont envoyés vers un méthaniseur, qui va les transformer en gaz vert, qui pourra alimenter des stations Bio-Gnv, pour les véhicules ou les foyers alentour en gaz propre. Les biodéchets sont donc ceux issus de nos tailles de haies, des feuilles mortes ou tout végétal provenant du potager. À l’intérieur de nos maisons, les biodéchets sont tous les restes alimentaires, les épluchures de fruits, de légumes, de salades, plantes vertes, etc.

HOZELOCK - Composter Easymix 2en1 : Composter 100L Rotarif pour un Brassage Facile des Déchets, 3x Plus Rapide qu'un Composter Classique (8 Semaines), Récupérateur de Jus de Compost [4001 0000] Le composteur Easymix 2 en 1 est équipé d'un tambour fermé pour éviter les insectes et les odeurs désagréables d'une capacité de 100 litres (volume utile de 75 litres, 25 litres d'espace libre... PromoMeilleure Vente n° 1

Il faut aussi ajouter à ces biodéchets quelques autres détritus comme les coquilles d’œufs ou le marc de café par exemple. Enfin, le carton, s’il est dénué de traces d’encre, les mouchoirs ou essuie-tout en papier, ou encore les boîtes d’œufs sont aussi des biodéchets. Tous ces déchets peuvent donc rejoindre le composteur Hozelock EasyMix 2 en 1 et réduire considérablement le poids de votre bac d’ordures ménagères. Précisons que le tri des biodéchets sera obligatoire, mais que les particuliers ne seront pas sanctionnés, si leur commune ne met pas une solution de tri à leur disposition. Cela n’empêche pas de faire un geste pour la planète, en s’équipant soi-même d’un composteur de biodéchets !

*Les prix ont été relevés le 2 octobre 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.