« Rigoureusement testés », des batteries et des panneaux solaires EcoFlow reconditionnés à prix très réduits

Devant l’augmentation des prix des énergies, nous sommes nombreux à chercher des moyens de pallier ces coûts qui deviennent exorbitants. Les produits qui utilisent l’énergie solaire sont très en vogue, mais restent parfois chers à l’achat, avec un taux de rentabilité plutôt long. Pour répondre à la problématique du prix des produits à énergie solaire, la marque EcoFlow se lance dans le reconditionnement. Les produits reconditionnés sont souvent des appareils retournés par des clients insatisfaits. Ils possèdent les mêmes fonctionnalités, les mêmes garanties et sont testés par des experts. Leurs prix sont plus bas et permettent à ceux dont le budget est restreint d’accéder plus facilement à des produits haut-de-gamme. Le reconditionnement évite aussi l’augmentation des déchets, en donnant une seconde vie à ces produits. Découverte.

Qu’est-ce qu’un produit reconditionné chez EcoFlow ?

Les produits EcoFlow reconditionnés sont des appareils d’occasion retournés par des clients, subissant des procédures strictes de test et de maintenance effectuées par les ingénieurs d’EcoFlow. Ces processus garantissent que chaque appareil reconditionné assure un état de fonctionnement équivalent à celui d’une machine neuve. En moyenne, les produits reconditionnés ont été utilisés pour environ 10 cycles de batterie, soit un nombre insignifiant par rapport à leur durée de vie potentielle, qui peut dépasser 3 000 cycles pour certains modèles. Tous les appareils reconditionnés sont assortis d’une garantie standard de deux ans, offrant la même assurance que les produits neufs. Les retours et les expéditions gratuits sont également inclus avec les appareils reconditionnés. De plus, les appareils reconditionnés peuvent être retournés dans les 30 jours suivant l’achat en cas de défaut de fabrication affectant leur fonctionnement.

Exemple 1 : la station électrique portable EcoFlow RIVER 2 reconditionnée

La station électrique EcoFlow RIVER 2 est dotée d’une capacité de 256 Wh et d’une sortie de 300 W, offrant une solution de recharge rapide et efficace. Grâce à sa charge solaire, elle peut fournir jusqu’à 0,8 kWh par jour, proposant une autonomie énergétique fiable. L’une de ses caractéristiques exceptionnelles réside dans sa recharge ultrarapide de 0 à 100 % en seulement 60 min, garantissant une disponibilité rapide lorsqu’elle est nécessaire. Cette station embarque la batterie LFP la plus sécurisée sur le marché, assurant une utilisation fiable sur une période de 10 ans. Son prix initial est de 299 €, elle est au prix de 239 € en reconditionné et 219 € pour les membres EcoFlow. En savoir plus sur cette batterie, rendez-vous ici.

Exemple 2 : la station électrique portable EcoFlow DELTA 2

L’EcoFlow Delta 2, avec une puissance de 1 024 Wh, se démarque comme un générateur solaire puissant. Sa charge rapide, passant de 0 à 80 % en seulement 50 min, le rend idéal pour les situations d’alimentation d’urgence à domicile ou en déplacement. Avec une capacité évolutive de 1 à 3 kWh, cette station électrique portable est parfaite pour le camping, les camping-cars ou la vie hors réseau. Alimentant presque tous les appareils avec une puissance de 1 800 W, il offre des performances semblables à celles des groupes électrogènes, sans fumée ni bruit.

Écologique, il peut être chargé avec 500 W d’entrée de panneau solaire, offrant une solution propre en camping, en voyage, en camping-car ou hors réseau. Elle est livrée, reconditionnée ou non, avec un câble de charge CA, un câble de charge auto, un câble DC5521 vers DC5525 et un manuel utilisateur, il assure une alimentation fiable et durable. Elle est disponible au prix initial de 1 199 €, ou 959 € en reconditionné, et 849 € pour les membres EcoFlow, vous pouvez l’acheter en vous rendant sur le site EcoFlow.

Que pensez-vous de ce bon plan ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez