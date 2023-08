Profiter de l’électricité gratuite, fournie par le Soleil, nous en rêvons à peu près tous en ce moment. Cette énergie solaire gratuite peut aussi nous être fort utile en camping, dans une caravane ou dans un camping-car, notamment lorsque l’on pratique le camping hors réseau. Et c’est là que peut intervenir le générateur solaire portable Bluetti PS54 700 W avec Panneau Solaire PV200. Actuellement en promotion au prix de 699 €* au lieu de 1 098 € sur Cdiscount, c’est un vrai bon plan à connaître. Avec un prix mini, vous allez pouvoir profiter d’électricité gratuite en camping, et par ailleurs pour chauffer votre piscine, par exemple, ou dans votre abri de jardin, vous évitant aussi une installation électrique souterraine. Découverte.

Présentation du générateur Bluetti PS54 avec Panneau Solaire PV200

L’innovation est au rendez-vous avec la seconde génération de l’EB55, nouvellement améliorée pour un design charmant et une capacité accrue. Arborant des lignes plus douces et un design adapté aux enfants, ce générateur allie esthétique et fonctionnalité. Sans émissions de gaz et plus silencieux que jamais, il s’impose comme un choix économique et écologique. Avec une capacité de 537 Wh et une puissance de sortie de 700 W, le PS54 répond à une variété de besoins énergétiques. Alimentant aisément des miniréfrigérateurs, des cuisinières, des ordinateurs portables, des téléphones, des drones et même des appareils CPAP, il se présente comme le compagnon idéal pour le camping en plein air et les voyages en caravane. Ou comme nous vous l’avons dit en introduction, pour disposer d’une source d’énergie gratuite dans votre maison, voire un point d’accès de secours en cas de coupure.

Que faut-il savoir de plus sur ces produits ?

Le PS54 est équipé de 11 ports de sortie pour répondre à tous vos besoins : 2 ports de sortie AC classiques de 220 V-240 V, 1 port USB-C de 100 W Max, un port allume-cigare et même la charge sans fil. Cette polyvalence permet de brancher une variété d’appareils électriques en toute simplicité. La recharge du PS54 est aussi commode que son utilisation. Vous pouvez le recharger de 0 % à 100 %, grâce à l’adaptateur 400 W MAX et le panneau solaire ou avec deux adaptateurs 400 W MAX.

D’autres méthodes de chargement incluent le 200 W MAX AC, la recharge de voiture, la recharge via panneau solaire 200 W MAX et la recharge de générateur. Avec sa batterie LiFePO4 intégrée, le PS54 garantit une perte de capacité inférieure à 20 %, même après plus de 2 500 cycles de recharge, offrant ainsi une durée de vie trois fois plus longue que les autres batteries lithium du marché. Comparé aux générateurs à essence, il est respectueux de l’environnement, silencieux et confortable.

Quels sont les autres points forts ?

Il se dote d’une bande lumineuse à l’arrière du générateur qui procure un éclairage pratique pour les situations d’urgence, les activités en extérieur et la lecture nocturne. La fonction SOS intégrée contribue également à votre sécurité en extérieur. Avec un poids de seulement 7,5 kg et une poignée pliable peu encombrante, le PS54 se transporte aisément lors de vos randonnées. Sa conception compacte le rend commode à ranger dans votre sac à dos ou votre camping-car. Avec cette offre actuelle, vous rentabiliserez assez rapidement votre achat et la planète ne s’en portera que mieux, puisque vous ne tirerez plus sur le réseau domestique ! Que des avantages pour ce générateur solaire portable Bluetti PS54 700 W avec Panneau Solaire PV200 !

