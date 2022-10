Vente Flash : Gogobest fracasse les prix sur deux vélos électriques incontournables !

Gogobest, revient en ce mois d’octobre avec des promotions sur deux de ses modèles phares, le CHIRREY K7 et le GF300, deux scooters électriques à des prix intéressants… Rappelons que Gogobest est une entreprise chinoise qui a choisi la Pologne pour installer un entrepôt de 20 000 m² et s’ouvrir ainsi aux marchés européens plus facilement. La mission de Gogobest est de permettre à chacun de faire du vélo, quel que soit son âge ou ses capacités. Et, pour cela, ils s’engagent pleinement à construire des vélos électriques, amusants à conduire et sans compromis possible quant à la qualité, la durabilité et le confort.

Présentation du CHIRREY K7, un vélo de ville électrique pliable

Le vélo électrique GOGOBEST CHIRREY K7 est l’un des meilleurs de sa catégorie, et ce, pour plusieurs raisons… Tout d’abord, il possède un moteur sans balai de 250 W qui est très léger, ainsi qu’une conception d’engrenage en étoile qui permet d’amplifier le couple et d’améliorer le taux de conversion, de l’efficacité énergétique. Grâce à sa puissante batterie au lithium 18650 de 36 V 8 Ah, qui se cache à l’intérieur du cadre, est étanche à l’eau et à la poussière, il peut vous permettre d’atteindre les 100 km d’autonomie. Grâce à son design totalement pliable et son poids raisonnable de 20 kilos, vous pourrez facilement le ranger dans le coffre de la voiture, l’emporter avec vous dans l’ascenseur ou le transporter dans votre bureau. Côté technique, il s’équipe d’un dérailleur Shimano à sept vitesses, vous autorisant à passer à un pignon plus grand pour les montées et rétrograder à un pignon plus petit à grande vitesse. En combinaison avec le système d’assistance au pédalage, vous ajustez la vitesse appropriée pour terminer votre trajet. Pour les freins, vous pourrez compter sur des freins à disques qui permettent un arrêt rapide, sans glissement… Le freinage d’urgence est efficace, mais reste progressif pour plus de sécurité de conduite. Grâce à l’écran LCD intelligent, et à affichage à cristaux liquides haute définition, vous garderez un œil sur la vitesse, la puissance, le kilométrage, le rapport de vitesse, le temps de conduite, etc. Concernant les roues, il dispose de roues de 20×2,125 pouces, confortables et stables, adaptées à toutes les routes qui se dotent également de fonctions antidérapantes et anti-vibrations. Elles vous assurent des trajets plus longs et plus rapides sans rogner sur le confort d’utilisation. Quant au système de suspension, il réduit efficacement les perturbations et permet une utilisation optimale sur tous les types de route.

Les caractéristiques techniques du CHIRREY K7

Taille : 20 pouces

Poids net : 20 kg

Cadre : Aluminium

Options de couleur : Orange, Bleu, Blanc

Moteur : Moteur haute vitesse sans balais 250 W

Pneus : 20 pouces

Dérailleur : SHIMANO 7 vitesses

Chaîne : KMC

Frein : Frein à disque

Suspension : Amortisseur de chocs

Capacité de la batterie : Batterie au lithium 36 V 8 AH

Temps de charge : 5-6 heures

Tension de charge : 110-240 V 50-60 HZ

Charge maximale : 120 kilos.

Autonomie : De 80 à 100 km

Vitesse maximale : 25 km/h (norme européenne)

Le vélo de ville électrique pliable CHIRREY K7 est proposé à 699,99 €

Présentation du GF300 GOGOBEST

Le Gogobest GF300 se présente comme un vélo urbain électrique qui va vous permettre d’explorer de nouveaux terrains de jeu ! Grâce à son cadre léger en alliage d’aluminium, et sa structure de suspension à double ressort à huile à l’avant et à l’arrière, vous roulerez toujours de manière confortable… Avec sa batterie au lithium de puissance 48 v1 2,5 Ah nouvellement mise à niveau, son excellent moteur sans balai à grande vitesse 48 V 1000 W, GF300 utilisant un disque d’huile à l’arrêt. Le diamètre de roue 20×4,0, est adapté aux routes de neige, aux routes asphaltées, aux routes de gravier et aux nids de poule, il vous accompagnera partout, sans jamais vous décevoir. Le moteur sans balai de 1 000 W est très léger et sa conception d’engrenage en étoile lui permet d’amplifier le couple et d’améliorer le taux de conversion, de l’efficacité énergétique… Avec sa batterie au lithium 48 V 12.5 AH cachée à l’intérieur du cadre, étanche à l’eau et à la poussière, il procure une autonomie de 65 km en électrique pur et de 100 km en mode électrique assisté. Pour le dérailleur, il s’équipe aussi d’un Shimano 7 vitesses qui vous permettront d’appréhender les pentes jusqu’à 35°, ou les chemins escarpés comme les descentes à pleine vitesse. Côté suspension, vous pourrez compter sur un modèle à double ressort à huile et sur une fourche avant verrouillable afin de garantir au cycliste une expérience de confort plus forte lors d’une collision. Les roues de 20 × 4,0 pouces possèdent des fonctions antidérapantes et anti-vibration, et a une portée plus longue, plus grande, plus rapide avec moins d’efforts à fournir. Il se dote également d’un compteur LCD intelligent de 5 pouces, instruction LCD intelligente, qualité étanche à l’eau et à la poussière IPX6. Enfin, pour les amortisseurs, vous pourrez compter sur un système Oil Spring Shork Absorber, avec des suspensions à ressort à huile qui améliorent la résistance aux chocs, et fournissent d’excellentes performances.

Les caractéristiques techniques du GF300

Matériau : Alliage d’aluminium

Taille pliée : 90×37×35 cm

Taille dépliée : 165×61×100-120 cm

Roues : 20×4.0 Roues

Poids : 32 kilos

Charge maximale : 120 kg

Hauteur applicable du conducteur : 160-200 cm

Vitesse maximale : 25 km/h (norme européenne)

Pente maximale : 35°

Degré d’étanchéité : IPX6

Chargeur : 54.6 V/2 A

Capacité de la batterie : 12.5 Ah

Tension de la batterie : 48 V

Tension nominale du moteur : 48 V

Système de contrôle : 12 ondes Guan Zhengxuan

Puissance nominale du moteur : 1000 W

Temps de charge : 5 à 6 h

Le vélo électrique Gogobest GF300 est proposé à 899,99 €

