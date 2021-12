Un malware vient d’être identifié par des experts et il pourrait vous liquider vos cryptomonnaies !

Sale temps pour les détenteurs de Bitcoin qui seraient sous système d’exploitation Windows ! Des chercheurs en sécurité informatique de Red Canary, viennent de découvrir un malware baptisé Cryptbot qui cherche à voler vos bitcoins et autres cryptomonnaies. Ce malware propagerait un logiciel sur votre ordinateur dans lequel les pirates cachent un virus. Cet utilitaire pirate permettrait d’activer vos produits Microsoft sans avoir besoin de clé de licence.

Malpedia, l’encyclopédie des malwares le décrit ainsi comme un infostealer typique, capable d’obtenir des informations d’identification pour les navigateurs, les portefeuilles de crypto-monnaie, les cookies de navigateur, les cartes de crédit et crée des captures d’écran du système infecté. Toutes les données volées sont regroupées dans un fichier zip qui est téléchargé sur le c2. Si vous possédez des cryptomonnaies, il va donc falloir être vigilants !

Mais au fait c’est quoi un malware ?

Un malware est un logiciel malveillant aussi appelé maliciel ou pourriciel. C’est un programme nuisible à votre environnement informatique qui va pomper vos données comme dans le cas de l’hameçonnage par mail (phising). On trouve généralement, ces logiciels en pièce jointe des mails. C’est pourquoi il ne faut jamais télécharger ces pièces jointes dans un mail suspicieux ! Les malwares regroupent les virus, vers informatiques et chevaux de Troie.

Un malware qui s’attaque aux cryptomonnaies !

Cryptbot serait donc un logiciel malveillant qui vise uniquement les environnements sous Windows. Il aurait été conçu pour voler les bitcoins ou autres cryptomonnaies qui serait stockés dans vos portefeuilles virtuels (Wallet). Il faut savoir que les portefeuilles virtuels détenus par les utilisateurs sont tous accessibles depuis un ordinateur à condition d’en posséder les accès (identifiants et mot de passe sécurisé normalement). Le malware vient donc s’emparer de vos identifiants et vous vole vos cryptomonnaies !

Quelles sont les cryptomonnaies concernées ?

D’après les experts informatiques qui recherchent des informations sur Cryptbot, il pourrait s’attaquer à de nombreuses cryptomonnaies parmi les plus populaires. Ainsi les Coinomi, Jaxx Liberty, Ledger Live, Electrum, Exodus, MultiBitHD ou encore Electron Cash. Mais Cryptbot vise aussi les systèmes de cryptomonnaies anonymes comme Monero par exemple. Quant aux différents systèmes de fournisseurs, il aspirerait aussi les données contenues dans Opera, Google Chrome, Firefox, Vivaldi, Avast Secure ou encore Brave.

Les experts du Red Canary pensent qu’il pourrait se cacher dans une version factice de KMSPico, un utilitaire qui permet d’activer gratuitement les produits Microsoft Office de manière peu légale ! Généralement, les ordinateurs bloquent KMSPico car le logiciel est fourni pour désactiver les antivirus et anti-malwares. Ce qui laisse donc le champ totalement libre à Cryptbot pour s’insérer dans vos fichiers.

Comment se protéger de Cryptbot ?

La conclusion des experts est sans appel ! Que vous soyez ou non possesseurs de cryptomonnaies comme le bitcoin, mieux vaut prendre une licence légale concernant les produits Microsoft comme Word ou Excel… Pour 7€ par mois environ ou 79€ par an, cela vaut-il vraiment le coup de se faire pirater sa carte bancaire ? Ou voler des millions d’euro en bitcoin ? KMSPico est en fait, une version malveillante de l’activateur Windows légal… Et il pourrait bien vous causer de graves ennuis !

