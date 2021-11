3 raisons d’acheter ses cadeaux de Noël d’occasion

L’idée d’acheter des cadeaux de Noël d’occasion séduit de plus en plus de monde. L’évolution est rapide. En effet, en 2017, 34 % des français envisageaient d’acheter des cadeaux de Noël d’occasion. En 2019, ils étaient 54 %, selon une étude Kantar.

Selon cette même étude, ce changement de mentalité serait insufflé par la jeune génération. En 2019, les 25-34 ans étaient 68 % à penser à acheter un cadeau de seconde main. Les 55-64 ans, n’étaient eux que 39 %.

Pour trouver des cadeaux d’occasion, il y a les brocantes et vides greniers, les sites spécialisés dans le recommerce comme celui-ci, ou encore les sites de revente entre particuliers. Désormais, certaines grandes enseignes et magasins de distribution suivent la tendance et se tournent vers le marché de la seconde main. Pourquoi acheter ses cadeaux de Noël d’occasion est une bonne idée ?

Pour une raison économique

Pour commencer, acheter ses cadeaux de Noël d’occasion, c’est une bonne idée pour ses économies. Acheter des cadeaux pour tous ses proches à la même période n’est pas simple pour tout le monde. Le secteur de la seconde main est une idée intéressante pour pouvoir faire plaisir à ses proches à Noël, sans se ruiner.

Attention, cadeaux d’occasion ne signifie pas cadeaux de mauvaise qualité ou abîmés. Beaucoup de produits sont en très bon état, certains sont même neufs. Acheter un cadeau de seconde main, c’est acheter un produit ayant perdu de sa valeur financière, mais qui n’a pas perdu pour autant de sa qualité.

2. Pour une raison écologique

La population prend conscience de ses habitudes de consommation et de son impact environnemental. De plus en plus de français tendent à adopter un mode de vie plus responsable. Pour ces personnes, il est primordial de trouver un cadeau de Noël qui a le moins d'impact possible sur l'environnement. Les cadeaux de seconde main semblent donc être une excellente idée. En effet, le secteur de l'occasion évite la surconsommation et le gaspillage.

3. Pour offrir des objets uniques

Offrir des cadeaux de Noël d’occasion, c’est offrir un objet unique. Parfois chargé d’histoire, ce cadeau permet de suivre la tendance vintage. Parfois, offrir un cadeau de seconde main, c’est aussi offrir de son temps et une attention particulière à chaque personne. En effet, vous pouvez passer des heures, voire des jours à rechercher la perle rare qui sera le parfait cadeau pour chaque personne.

Quel type de cadeau peut-on acheter d’occasion ?

Le marché de la seconde main est très hétéroclite. Il est possible de trouver des articles culturels, des produits high-tech, des vêtements, des bijoux anciens, et bien plus…. Voici les produits qui se vendent le mieux dans le marché de l’occasion :

Les objets culturels

Livre, CD, DVD ou jeu vidéo, les objets culturels se recyclent bien. Selon une étude menée par Kantar, 20 % des français achètent un objet culturel d’occasion au moins une fois par an.

Les produits high-tech

Smartphones d’occasion, tablettes, ordinateurs… Voici des objets qui coûtent cher et sur lesquels on gagne beaucoup à acheter d’occasion. Certains sites et magasins sont spécialisés dans le reconditionnement et la revente de ces objets high-tech.

Les articles de mode

Le marché d’occasion dans la mode connaît une augmentation fulgurante depuis quelques années. Tout se trouve : vêtements, chaussures, accessoires, bijoux. Vous pouvez même trouver des articles de mode de luxe à des prix abordables.