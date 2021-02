Comb : 3.2 milliards de mots de passe Gmail, Hotmail, Netflix ont été piratés et divulgués, êtes-vous concerné ?

Attention danger imminent et ce n’est pas un fake, nous avons pu le tester en direct… 3.2 milliards de comptes Gmail, Hotmail, Netflix ont été piratés dévoile le site cybernews.com… Linkedin est concerné aussi ! Et nous avons eu la désagréable surprise de voir l’une de nos adresses compter parmi celles piratées…

A priori, celle que nous utilisons le plus pour créer des comptes sur des sites marchands, comme par hasard… Voici ce que vous devez faire pour vérifier si votre adresse est concernée… Et si c’est le cas, la valse du changement des mots de passe peut commencer !

C’est une pêche miraculeuse pour les hackers ! Moins pour les victimes ! Voici comment tenter de réparer les dégâts avant qu’il ne soit trop tard… Car n’oubliez pas que sur certains sites, vos cartes bancaires sont enregistrées… La pêche pourrait être encore plus miraculeuse !

Rendez-vous ici : Cybernews

Entrez votre mail

Si vous avez ce message en rouge, il faut agir :

« Oh no! Your email address has been leaked«

Si en revanche ce message inscrit en vert s’affiche, tout va bien :

« We haven’t found your email among the leaked ones.«

Dans le cas du message en rouge, commencez par changer votre mot de passe de messagerie. Puis par précaution, changez les mots de passe des sites sur lesquels vos cartes bancaires sont enregistrées (Amazon, Urssaf, Impôts etc)

Si vos comptes messagerie possèdent la double ou triple identification comme c’est le cas avec gmail, vous ne risquez pas grand-chose, car si le mot de passe venait à être modifié vous devriez attester que vous êtes bien à l’origine du changement. Mais mieux vaut tenir que guérir…

Et donc changer le mot de passe de votre messagerie, voire même activer la double authentification. N’hesitez pas également à installer un gestionnaire de mot de passe comme Dashlane, cela permet de créer un password différent pour chaque site sans avoir à tous les retenir. Pour l’heure, on ne sait pas d’où provient ce piratage gigantesque appelé « Comb » ! Mais elle est bien réelle et il faut agir tout de suite !