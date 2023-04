BMI (ré)invente le mètre-ruban à mesurer avec un dispositif incroyablement innovant, pratique et disruptif

Le mètre à ruban ou mètre déroulant, ou encore ruban à mesurer est un outil indispensable et sans doute le plus utilisé par les bricoleurs, qu’il soit professionnel ou particulier. Il sert non seulement dans les ateliers, mais également sur les chantiers et même à la maison. Cet accessoire très commun est indispensable et existe depuis des décennies, pourtant, il n’a pas réellement évolué avec les années. En effet, que ce soit au niveau de leur design ou même de leurs fonctionnalités, tous les modèles disponibles se ressemblent tous. Et logiquement, ils affichent tous les mêmes défauts. Peu pratique à dérouler, peu stable, un ruban non plaqué aux matériaux, reconnaissons qu’ils ne sont pas tous très intuitifs à manipuler. Toutefois, depuis quelques années, il existe un modèle très innovant et rupturiste proposé par la marque BMI. Un dispositif qui réinvente totalement le mètre ruban par son design et son mode de fonctionnement : le BMImeter.

Présentation du produit

Le mètre à mesurer BMImeter a été développé par BMI. Une marque allemande spécialisée dans la fabrication d’instruments de mesure. L’enseigne est expérimentée de plusieurs dizaines d’années et s’est toujours affichée sur le marché avec de petits aspects novateurs chez ses produits. Ce mètre à ruban BMImeter est conçu entièrement en acier. Grâce à son matériau de fabrication, il bénéficie d’une étanchéité et d’une résistance parfaites. De plus, il est durable dans le temps, raison pour laquelle il est conseillé aux professionnels. Avec une épaisseur de 16 mm, le modèle existe sous deux versions : le deux mètres et le trois mètres de long. Dans tous les cas, l’appareil convient principalement pour prendre de petites mesures et effectuer les petits bricolages en intérieur.

Des caractéristiques bien à lui

Le BMImeter se démarque par son design. En apparence, il ressemble plus à une bande adhésive qu’à un mètre à ruban. En effet, l’appareil ne dispose pas de boîtier comme on peut en trouver sur la majorité des dispositifs existants. Bien différent des modèles classiques, le BMImeter est présenté avec une conception en même temps simpliste et incroyablement pratique.

En effet, à l’intérieur du ruban se trouve une petite gâchette qui permet de dérouler automatiquement la bande à mesurer, vous n’aurez plus besoin de le dérouler. Lorsque vous appuyez dessus, le ruban se développe, et lorsque vous enlevez votre doigt, le déroulage s’arrête et bloque automatiquement la bande. L’outil est compact et se range facilement dans une poche lorsque vous travaillez. Il est aussi livré avec un clip lui permettant d’être accroché à votre ceinture. Idéal si vous prévoyez, par exemple, de travailler en hauteur.

Un outil de précision

La précision des mesures conditionne en partie la qualité du travail d’un bricoleur. Sur cet aspect, BMImeter joue en votre faveur, car son niveau de précision est de ± 0,9 mm. Afin de vous donner une idée de ce que cela représente, une règle a une précision de ± 2,2 mm par 2 m. La bande métallique de BMImeter est surtout incurvée vers la partie inférieure, dans le bon sens.

Quand vous utilisez l’appareil, les bords de la bande concaves touchent et se plaquent sur la surface à mesurer, contrairement aux mètres à ruban classiques (et cela change tout). Il devient plus simple de prendre des mesures et de tracer des lignes. La butée est totalement solidaire au ruban et les graduations sont inscrites sur un fond blanc, facilitant la lecture des chiffres.

Combien coute le BMImeter ?

Comme nous vous l’indiquions en introduction, le BMImeter est disponible en deux tailles et se trouve facilement dans les magasins de bricolage. La version 2 m coute 16,99 € sur Leroy Merlin ou 12,70 € sur Amazon, la version 3 m est proposée à 13,99 € sur Amazon uniquement.