Bon plan : le panneau solaire VDL de 200 W profite d’un coupon de réduction de 40 €

Ces panneaux solaires portables sont l’un des produits phares de VDL. Ce groupe s’engage à promouvoir le développement de l’énergie verte dans le monde entier. Il propose aux particuliers et aux professionnels des solutions plus performantes, plus sûres et plus durables. Ce module solaire monocristallin assure notamment un taux de conversion d’énergie plus élevé que les modules solaires classiques. Il est conçu pour que ses utilisateurs puissent facilement l’emporter et l’utiliser de partout (à la maison et à l’extérieur). Nous vous invitons ainsi à mieux connaître cette solution de génération d’énergie propre dans cet article.

Quelles sont les spécificités d’un panneau photovoltaïque monocristallin ?

Comme son nom l’indique, le panneau monocristallin est constitué de cellules photovoltaïques fabriquées à partir d’un seul cristal de silicium pur. Contrairement à cela, les cellules de son homologue « polycristallin » comportent chacune plusieurs cristaux de tailles différentes. Ces deux types de panneaux solaires fonctionnent toutefois de la même manière. Par ailleurs, ils captent le rayonnement du soleil pour le convertir ensuite en courant continu. Mais la version monocristalline s’avère plus performante grâce à son homogénéité, optimisant la réception de la lumière et sa transformation en énergie. On peut la reconnaître par sa teinte bleue foncée (proche du noir). Plus concrètement, le module solaire 200 W de VDL est de cette catégorie. Sa couche monocristalline garantit un processus de production énergétique amélioré. Jusqu’à 23,5 % de la lumière reçue est convertie en électricité.

Quels sont les points forts de ce module solaire portable ?

En plus de leur productivité élevée, ces panneaux photovoltaïques monocristallins présentent de nombreux autres atouts. Ils sont recouverts d’un tissu ETFE dense et étanche (IP67) et de couches antichocs en éthylène acétate de vinyle (EVA). Parfaits pour une utilisation en plein air (camping, trekking, voyage dans des endroits hors réseau…), ils sont résistants aux chocs, aux rayures et aux intempéries. Ils affichent donc une longue durée de vie. Cependant, il est tout de même recommandé de ne pas les tremper dans de l’eau. Côté pratique, ce module se transporte facilement grâce à sa conception pliable, à son format compact et à sa poignée confortable. Il se plie et se déplie en un tour de main. Ce dernier pèse 8,39 kg et mesure 59 × 55,5 × 4 cm (en mode plié). De plus, son installation s’effectue en toute simplicité. Ainsi, il vous suffit de le fixer aux béquilles fournies. Ces dernières sont réglables pour avoir la position idéale par rapport au soleil et générer le maximum d’énergie. D’ailleurs, les crochets sur les bords des panneaux permettent de les accrocher sur le toit d’une maison ou sur une autre surface inclinée.

Comment le brancher à une station de stockage d’énergie ?

Dotés d’un port de sortie multic-ontact 4, ces panneaux solaires monocristallins sont compatibles avec la plupart des modèles de station de stockage d’énergie solaire existants. Ils sont livrés avec un câble adaptateur MC4 vers XT60 et Anderson, et un autre vers DC5521 et DC7909. Leur raccordement à un générateur solaire est facile :

Branchez le câble approprié à l’interface MC4 du module solaire.

Connectez ensuite ce câble à votre station d’énergie. La production se déclenchera quelques minutes après.

Il convient de noter que ce produit bénéficie de deux ans de garantie du constructeur. D’ailleurs, son fabricant vous propose de rejoindre sa communauté d’utilisateurs afin d’obtenir une extension de garantie supplémentaire de trois ans. Rendez-vous dès maintenant sur Amazon pour profiter de ces panneaux solaires monocristallins portatifs de haute performance. Ce dernier est proposé au prix de 309 € au lieu de 349 € sur Amazon en cochant simplement le coupon de réduction de 40 €.