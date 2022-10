“Faciliter l’accès au solaire”, Castorama lance un service d’installation de panneaux solaires “clé en main”

Alors que la plupart des foyers français cherchent des solutions pour économiser sur leurs factures d’énergie, une petite révolution se prépare chez Castorama… L’un des leaders européens de solaire résidentiel, Otovo France, vient, en effet, d’annoncer un partenariat avec la célèbre enseigne, l’une des plus grandes marques de bricolage françaises. Les magasins proposeront donc désormais à leurs clients, les services et le savoir-faire d’Otovo France pour installer des panneaux photovoltaïques. Cette nouvelle offre devrait permettre à de nombreux particuliers de s’équiper sans crainte de tomber sur une société peu scrupuleuse par exemple. Une garantie pour les clients, et un nouveau marché qui s’ouvre pour Castorama et Otovo France. Présentation.

Otovo France, c’est qui ?

L’entreprise In Sun We Trust a été fondée en 2015 par deux entrepreneurs qui ont décidé de mettre au point un service qui rende enfin le solaire simple et sûr pour tous. En 2019, les Norvégiens Otovo rejoignent l’entreprise française pour tenter d’accélérer le déploiement du solaire en France et en Europe. Ils souhaitent proposer un moyen simple aux particuliers d’installer des panneaux solaires et des batteries sur leur maison… Pour cela, Otovo France s’entoure depuis toujours de centaines d’installateurs locaux, qualifiés et de qualité. De plus, la société utilise son propre algorithme pour analyser le potentiel de chaque maison et trouver le meilleur prix et le meilleur installateur.

Pourquoi s’associer avec Castorama ?

En France, l’enseigne internationale Castorama compte 92 magasins, répartis dans tout le pays. Grâce à ce partenariat, les deux acteurs souhaitent permettre à un plus large public d’accéder aux panneaux solaires à des prix raisonnables. Ainsi, dès ce mois d’octobre, l’enseigne de bricolage redirigera les clients intéressés vers les services d’Otovo France grâce à cette page dédiée. Avec ce nouveau service, Castorama s’ancre un peu plus dans sa démarche globale d’accompagnement de ses clients dans la rénovation énergétique. Cette offre devrait permettre aux clients d’aller encore plus loin dans la quête d’économies d’énergie…

« Cette offre de panneaux solaires est une nouvelle étape dans l’engagement de Castorama à accompagner les Français en matière de rénovation énergétique. Nous sommes fiers de ce nouveau partenariat avec Otovo, qui nous permet de proposer un service clé en main allant de l’achat à l’installation des panneaux solaires en passant par la livraison et la prise en charge des démarches administratives. Simplicité, accessibilité, sur-mesure et compétitivité sont les maîtres mots de ce nouveau service proposé par Castorama. » Romain Roulleau, Directeur Marketing, Digital et Client de Castorama France

C’est aussi, pour les clients, l’assurance d’une société sérieuse et sûre pour installer des panneaux solaires. Certains ne franchissent pas le cap du panneau solaire par crainte de sociétés peu scrupuleuses, ou qui n’assureraient pas le suivi de l’installation. Avec ce partenariat, l’accompagnement sera aussi proposé aux clients. De plus, avec un système d’enchères inversées, les clients bénéficieront de meilleurs prix, car la plateforme permettra de comparer les devis de plusieurs artisans présélectionnés. L’ensemble des artisans sont également labellisés RGE pour encore plus de sécurité !

« Le solaire résidentiel est aujourd’hui l’un des meilleurs investissements que l’on puisse faire pour améliorer son habitat, car il se rentabilise en moyenne en 10-15 ans et produit ensuite de l’électricité gratuite pour une quinzaine d’années supplémentaires. D’autre part, il permet de faire baisser sa facture d’électricité tout en produisant une énergie plus durable et en participant à l’effort de sobriété énergétique plus que nécessaire aujourd’hui. C’est pourquoi nous sommes fiers de ce partenariat avec une enseigne telle que Castorama qui fait partie intégrante de la vie quotidienne des Français. Cela va permettre de faire connaître nos services à un plus large public, de soutenir notre croissance, et de consolider notre position de leader européen du solaire résidentiel. » Jean Rosado, Directeur Général d’Otovo France.

Quels avantages pour le client ?

Outre le sérieux et la qualité des produits proposés par les artisans, Otovo se chargera par ailleurs de toutes les formalités administratives comme les déclarations de travaux par exemple. Le groupe assurera bien sûr le Service Après-Vente des installations garanties 10 ans pièces et main d’œuvre (en plus des garanties du fabricant) et de 20 ans dans le cas d’une location longue durée; une offre unique en France. Le client aura donc le choix entre un achat comptant, dont le prix débutera à 7 050 €, ou une location longue durée pour 56 € par mois pendant 20 ans. Pour ce prix, l’offre est proposée sur des panneaux 3 kWc et comprend :

8 panneaux monocristallins;

Le ou les onduleurs;

Le suivi de production;

L’installation en surimposition;

Les boitiers électriques AC;

Les démarches administratives;

Le suivi du Service Après-Vente;

La garantie complémentaire Otovo.

Rendez-vous dès aujourd’hui dans votre magasin Castorama pour en savoir plus et peut-être prendre rendez-vous pour votre future installation photovoltaïque. Plus d’informations : Installation de panneaux solaires (Castorama)