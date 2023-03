Frelon Asiatique : les apiculteurs du Rhône inventent et partagent les plans d’un nouveau piège sélectif

Comme chaque année, à cette période de l’année, les frelons asiatiques vont sortir de leur cachette, fonder de nouveaux nids et décapiter nos pauvres abeilles domestiques ou solitaires. Lutter contre leur prolifération deviendra peut-être une cause nationale avec l’aide de l’État, mais ce ne sera pas encore pour cette année. En attendant, puisqu’il est désormais impossible de les exterminer, les apiculteurs amateurs ou professionnels, vont devoir continuer la lutte et protéger leurs abeilles. De nombreuses initiatives fleurissent en France et de nouveaux pièges sont inventés pour tenter de gagner le combat contre les frelons asiatiques. Dans le Rhône aussi, la lutte s’organise par le biais de la coopérative apicole de Chaponost. En effet, elle vient d’inventer un piège sélectif et d’en distribuer 256 exemplaires. Découverte.

Une initiative locale, pour lutter contre le frelon asiatique

Débarquant sur le sol français en 2004, les frelons asiatiques ne sont présents que depuis seulement quatre ans à Rhône selon Marc Maisonnet, coprésident du syndicat d’apiculture du Rhône. Très remonté contre ce nuisible destructeur d’abeille, le syndicat a décidé de prendre le taureau par les cornes et d’inventer un piège à frelon asiatique. Cet hyménoptère est aussi redoutable pour les abeilles que les insecticides néonicotinoïdes ou le parasite Varroa. Le retrait de certains insecticides comme le Gaucho en 2018 avait permis de sauver les abeilles, mais ce ne fut que provisoire, puisque le frelon asiatique est devenu aussi destructeur. Le syndicat a donc décidé de créer un piège ultra-sélectif pour tenter de protéger les abeilles.

Le piège des apiculteurs du Rhône, qu’est-ce que c’est ?

Le piège sélectif inventé a été validé par Arthropologia, une association locale experte en protection de la biodiversité. Ce piège, qui est ainsi conçu pour ne capturer que les frelons asiatiques, se présente sous la forme de deux caisses en bois, posées l’une sur l’autre. Dans la caisse du dessous, il faut y mettre un appât composé d’1/3 de sirop de cassis, 1/3 de bière, 1/3 de vin blanc, un peu de levure et des opercules de miel. Cette dernière est séparée de la boîte supérieure par une grille afin que les frelons ne puissent pas « manger » l’appât.

La boîte du dessus dispose de deux entrées dotées de cônes sélectifs qui ne retiennent que le frelon asiatique. Les apiculteurs recommandent de le peindre en rouge, une couleur qui attirerait le frelon asiatique et de le placer au soleil, directement sur les ruches ou dans la zone florifère proche de celle-ci. Les plans sont disponibles sur le site du Syndicat d’Apiculture du Rhône et Région Lyonnaise.

Les autorités locales valident aussi ce piège

La Métropole de Lyon a validé ce projet et a décidé de contribuer financièrement à ce nouveau piège à frelon asiatique. Grâce à cette contribution financière, 190 professionnels du territoire ont pu bénéficier de ces pièges, gratuitement. Le financement de la Métropole est de 80 %, les 20 % restant étant financés par l’association. « On distribue un piège par rucher, cela ne suffit pas, on a calculé qu’il en faut un pour 12 ruches », indique Marc Maisonnet. L’idée du syndicat étant de fournir un piège, afin que les apiculteurs jugent de son efficacité et les incitent à en construire eux-mêmes, ou à en acheter plusieurs exemplaires.

Enfin, les apiculteurs rappellent qu’il faut piéger les frelons asiatiques dès le mois de février pour les reines fondatrices, puis à la fin de l’été lorsque les ruches sont plus fragiles. Le piège ne concerne pas les frelons européens, plus gros que l’asiatique, qui ne peut donc pas entrer dans le piège. Ce dernier, même s’il s’attaque parfois aux abeilles, n’est pas une menace pour elles. Au contraire, ils les aident en mangeant la teigne de cire, un parasite pour le miel. Si vous repérez des nids de frelons, les signaler sur la plateforme Frelonsasiatiques.fr. Plus d’informations sur le piège : apiculture69.fr