Iva, l’invention d’une poussette pliante qui tient dans un sac à dos de 4 cm d’épaisseur

Le mal de dos serait le « mal du siècle » et est devenu, depuis quelques années, un enjeu de Santé Publique. En effet, 4 personnes sur 5 souffriront de lombalgie commune au cours de leur vie, selon Ameli.fr. De plus, la moitié de la population française a eu au moins un épisode de mal de dos dans les douze derniers mois, et j’en fais partie ! Chez les parents d’enfants en bas-âge, les maux de dos sont quotidiens pour certains et dus au fait qu’il faille porter les petits pour diverses raisons. Et, lorsqu’il faut porter les accessoires de puériculture, les maux de dos s’aggravent. Lourds, encombrants, ils sont évidemment utiles, mais pas réellement pensés pour notre dos. David Popkov et Mick Beliaev, de l’École Polytechnique de Turin (Italie), ont peut-être la solution avec « Iva », la poussette sac à dos pour bébé la plus compacte et la plus légère au monde. Elle est établie sur un mécanisme unique en instance de brevet. Sélectionnée lors du concours James Dyson Awards 2024, je vous invite à la découvrir immédiatement.

Comment leur est venue l’idée de cette invention ?

L’idée d’Iva est née d’une expérience vécue par Mick Beliaev, l’un des inventeurs. Lors d’une balade avec ses deux jeunes enfants à Paris et face aux plaintes répétées de ses enfants fatigués, il se retrouvait confronté à la difficulté d’utiliser une poussette à la fois encombrante et peu pratique. L’idée d’une poussette pliable, qui tiendrait dans un sac à dos, a ainsi fait son chemin… De retour à Belgrade, où leur studio était basé à l’époque, son co-inventeur et ami David Popkov a immédiatement soutenu son projet de concevoir la poussette la plus fine possible, aussi innovante que pratique. Ainsi est née Iva.

Comment fonctionne la poussette IVA ?

Plier et déplier la poussette dans le sac à dos est tout aussi simple et rapide grâce à des boutons situés sur les côtés inférieurs du sac à dos, qui déverrouillent le mécanisme. Pour déplier la poussette, il suffit de pousser les curseurs situés de chaque côté du sac vers le bas, ce qui permet aux roues de sortir. Ensuite, les roues se déploient vers le bas et s’écartent jusqu’à ce qu’elles se verrouillent en place grâce à un mécanisme en instance de brevet. Enfin, il faut tirer la poignée vers le haut et déplier le siège. Pour replier la poussette, les boutons à la base déverrouillent le mécanisme, ce qui permet de replier facilement la poussette et de la remettre dans le sac à dos.

Pourquoi IVA est-elle différente ?

Les poussettes de ce type existent déjà, mais elles sont souvent lourdes et plutôt très chères. L’idée des deux amis, étant de proposer une poussette au prix de 150 $ seulement accessibles à la plupart des parents. De plus, le sac à dos peut être changé indépendamment de la poussette, pour une nouvelle couleur, ou en cas d’accident avec le tissu du sac, par exemple. Cette poussette résout, en réalité, le problème des poussettes lourdes et encombrantes en proposant une solution pratique et facile à transporter qui se déplie en quelques secondes, réduisant ainsi la tension physique et améliorant la mobilité des parents.

Néanmoins, elle est seulement à l'état de concept pour le moment, car les financements manquent aux inventeurs. Il est d'ailleurs impossible de savoir si la poussette IVA sera commercialisée. En savoir plus sur ce projet ? Rendez-vous sur le site officiel Iva-Stroller.