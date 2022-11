Les innovation et inventions autour de la médecine dentaire

Il y a encore quelques années, la médecine dentaire se résumait à des soins, et des appareils en métal ou éventuellement en céramique. L’émergence des nouvelles technologies dans ce secteur de la médecine dentaire révolutionne les soins apportés aux patients. Il existe désormais pléthore de solutions pour les prothèses ou les implants dentaires, qui ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients, mais qui répondent aux besoins spécifiques des patients. Concrètement, la médecine dentaire s’adapte dorénavant à chaque patient, alors que c’était souvent l’inverse il y a quelques années. Le confort est ainsi amélioré pour les patients, et les professionnels gagnent du temps sur la pose, puisque chaque solution se voit réellement adaptée aux besoins.

Les solutions de contrôle évoluent…

Le contrôle dentaire se limitait, avant, à une radiographie classique de contrôle, et à une vérification visuelle du dentiste. Puis, la radiographie panoramique, plus précise, est apparue. Dorénavant, c’est grâce à la radiographie en 3D que tous les problèmes dentaires peuvent être détectés. Cela simplifie évidemment le travail des dentistes, mais permet surtout aux patients d’être traités plus rapidement et avec beaucoup plus de précision. Les images de haute qualité fournie permettent de travailler en amont et de diagnostiquer précocement certaines maladies qui pourraient évoluer vers de graves conséquences. La radiographie numérique 3D fonctionne grâce à un appareil de tomodensitométrie volumique à faisceau conique. Cela assure de reproduire la bouche du patient en une structure 3D et de définir plus précisément les implants qui seront nécessaires par exemple.

L’impression 3D au service de la médecine dentaire

Les fabricants d’implants dentaires travaillent désormais avec l’impression 3D… Souvenez-vous qu’avant, lorsque l’on avait besoin d’un implant, les empreintes étaient réalisées dans une espèce de pâte à modeler, la précision était donc plutôt aléatoire… Le passage à l’impression de prototype de dents en polymère via l’impression 3D permet de façonner des implants identiques aux dents d’origine du patient, ou parfaitement adaptés à sa bouche. Cette impression 3D a également l’avantage de réduire les temps de production pour les fabricants et par conséquent, de réduire l’attente pour les patients. D’ailleurs l’installation d’une imprimante 3D est par ailleurs possible en cabinet dentaire, ce qui raccourci encore les temps de pose pour le patient. Une imprimante 3D « dentaire » fonctionne grâce à un logiciel spécialisé qui va relever les données biologiques du patient, puis les importer et les transmettre directement à la machine qui va modéliser la prothèse, puis l’imprimer. Il existe de plus un procédé différent appelé fabrication assistée par ordinateur des implants dentaires où les données sont envoyées vers une machine de fraisage, qui produira des dents en résine pour une dent provisoire ou en céramique pour une dent définitive.

Comment se déroule la pose d’un implant dentaire ?

Aujourd’hui la pose d’implant dentaire se fait par le biais d’une chirurgie mineure, grâce au développement des nouvelles technologies. Par exemple, la plupart des professionnels utilisent un logiciel de planification implantaire numérique afin de préparer l’intervention chirurgicale en amont. Ce logiciel est d’une extrême utilité et d’une extrême précision, puisqu’il permet de prédéfinir le positionnement des implants avec exactitude. Ainsi, le dentiste sera assuré d’avoir déterminé, le bon angle d’insertion, la bonne profondeur, etc. Ce dernier se trouve relié à une caméra optique qui va relever l’empreinte numérique du patient, ce qui permettra d’optimiser l’intervention et également de la rendre plus rapide. Un guide chirurgical est donc établi sur mesure, et ressemble à une prothèse temporaire, mais il se dote d’une perforation sur les points d’entrée des implants. Avec cette technique, l’intervention chirurgicale est rendue moins invasive, plus sécuritaire et aussi plus rapide.

Une autre invention utile aux dentistes, le laser des tissus mous.

De plus en plus de dentistes s’équipent d’un laser des tissus mous, qui se destine à faciliter certaines autres procédures comme la gingivoplastie, la gingivectomie, le traitement des abcès, l’ablation de lésions, la biopsie chirurgicale ou la frénectomie. Ces traitements nécessitent une technologie pointue que seul ce laser peut apporter. De plus, il permet d’accélérer la coagulation à la suite d’une extraction et donc d’éviter les hémorragies, et de traiter certaines maladies parodontales. Pour fonctionner, il émet une lumière très puissante qui va induire des changements au niveau intercellulaire et intracellulaire. La précision du laser des tissus mous est absolument sans faille et permet aussi de réduire les points de suture, et par conséquent, de diminuer les risques post-opératoires, qui peuvent être nombreux dans le cas de soins dentaires.

La caméra intra-orale, une invention essentielle !

Une autre invention a apporté de nombreux changements positifs dans le secteur de la médecine dentaire. Cette invention s’appelle caméra intra-orale, et elle aide les patients à prendre les meilleures décisions concernant leurs soins. Elle se présente sous la forme d’un stylo, branché à un écran. Le dispositif permet aux patients d’observer sa dentition, l’état de ses gencives avec des images claires et précises qui pourront ensuite servir de support visuel au dentiste. Avec l’aide de la caméra intra-orale, le praticien peut désormais expliquer chaque problème, et donc proposer une solution adaptée à chaque patient. Cette caméra intra-orale est également d’une redoutable efficacité pour détecter des problèmes d’abcès dissimulés ou d’autres problématiques, à un stade plus précoce qu’auparavant.

Une dernière invention primordiale : les barres d’implants dentaires.

Cette dernière innovation que sont les barres d’implants dentaires permettent de lier les prothèses dentaires aux implants. Cette nouvelle solution a été rendue possible grâce à différentes innovations technologiques. Ces nouvelles solutions permettent, encore une fois, de personnaliser un peu plus les soins dentaires, et de répondre aux besoins précis des praticiens en implantologie. Les barres d’implants dentaires peuvent être fabriquées en pièce unique, ce que veut dire, qu’elle permet de ne plus utiliser les soudures et donc de proposer un maximum de confort au patient. Les barres d’implants dentaires sont généralement réalisées à partir de zircone, ou plus couramment sur un bloc de titane. Avec toutes ces innovations et ce que l’on pourrait appeler la transition numérique de la médecine dentaire, le secteur gagne en productivité et en précision pour les professionnels, et en confort, sécurité et rapidité pour les patients. Les nouvelles technologies d’implant dentaires en Turquie permettent de proposer une offre de soin plus large, mais également de multiplier les possibilités techniques, même si l’objectif de base est de rendre plus facile et plus accessible les soins dentaires pour les patients.

